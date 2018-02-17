قاریان نوجوان قزوین با استاندار قزوین دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از قاریان نوجوان موسسه مدینه الرسول قزوین عصر شنبه با عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که مجید وفاپور مشاور فرهنگی و قرآنی استاندار، سلیمان بهاری مسئول موسسه قرآنی مدینه الرسول نیز حضور داشتند ابتدا هر یک از قاریان نوجوان قزوین آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند.

مجید وفاپور در این دیدار گفت: موسسه مدینه الرسول در سطح کشور جایگاه خوبی دارد و فعالان آن سه سال است که در مسابقات «شوق تلاوت» شرکت کرده و رتبه کسب می کنند که برای استان جای افتخار دارد.

مشاور فرهنگی و قرآنی استاندار قزوین تصریح کرد: این موسسه ویژه نوجوانان زیر ۱۶ سال است و منتخبان قاری در رقابتهای داخل کشور و خارج از ایران هم صاحب رتبه های برتر هستند.

وی اضافه کرد: در سال گذشته مسابقات شوق تلاوت در کیش و مرحله برون مرزی در کربلا برگزار شد و امسال هم رقابتهای کشوری در جزیره قشم و برون مرزی در کربلا برگزار خواهد شد.

وفاپور بیان کرد: در این رقابتها ۱۱ نفر از استان قزوین به عنوان منتخب شرکت کردند که شش نفر به رقابتهای برون مرزی راه یافتند و ۴ نفر صاحب رتبه اول و برتر شدند.

وی یادآورشد: حدود ۴۰۰ قاری در استان فعالیت می کنند که ۷۰ نفر آنها شاخص هستند و این ۱۱ نفر توانسته اند در مسابقات داخلی و خارجی رتبه های برتر را کسب کنند.

در این دیدار قاریان نوجوان محمد بخارایی، رضا حشتمیان، بهنام سلیمانی نیا، محمد حسین عباسیان، میلاد شیرمحمدی، محمدباقر حق شناس، مجتبی نوری، حسین قلی پور، امیر عباس برزگر، محمد مهدی بهاری و ابوالفضل برزگر آیاتی از کلام روحبخش قرآن مجید را در حضور استاندار تلاوت کرده و مورد تشویق قرار گرفتند.