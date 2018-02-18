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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

در یاسوج؛

عطر شهادت در کوچه های شهر پیچید/ استقبال مردمی از شهید گمنام

عطر شهادت در کوچه های شهر پیچید/ استقبال مردمی از شهید گمنام

یاسوج- با ورود شهید گمنام به شهر یاسوج عطر شهادت در کوچه های شهر پیچید.

به گزارش خبرنگار مهر، شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح یکشنبه در پردیس دانشگاه آزاد یاسوج مورد استقبال مردم و مسئولین قرار گرفت.

بعد از مراسم استقبال، با انتقال شهید گمنام و والامقام به کنگره سرداران شهید، پس از نماز مغرب و عشاء و همزمان با یادواره شهدای شهرستان بویراحمد، با برگزاری برنامه شبی با شهدا، با این شهید والامقام تجدید عهد و پیمان می شود.

مراسم تشییع این شهید گرانقدر در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا(ص)، صبح دوشنبه از مقابل کنگره سرداران شهید آغاز و با حرکت به سمت میدان هفت تیر شهر یاسوج، در دانشکده فنی خواهران به خاک سپرده می شود.

کد مطلب 4230562

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