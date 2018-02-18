عطر شهادت در کوچه های شهر پیچید/ استقبال مردمی از شهید گمنام

به گزارش خبرنگار مهر، شهید گمنام دوران دفاع مقدس صبح یکشنبه در پردیس دانشگاه آزاد یاسوج مورد استقبال مردم و مسئولین قرار گرفت.

بعد از مراسم استقبال، با انتقال شهید گمنام و والامقام به کنگره سرداران شهید، پس از نماز مغرب و عشاء و همزمان با یادواره شهدای شهرستان بویراحمد، با برگزاری برنامه شبی با شهدا، با این شهید والامقام تجدید عهد و پیمان می شود.

مراسم تشییع این شهید گرانقدر در آستانه شهادت حضرت فاطمه زهرا(ص)، صبح دوشنبه از مقابل کنگره سرداران شهید آغاز و با حرکت به سمت میدان هفت تیر شهر یاسوج، در دانشکده فنی خواهران به خاک سپرده می شود.