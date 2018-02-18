«بام» بر سکوی نخست جشنواره وب و موبایل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این وب سایت به طور همزمان توانست منتخب آرای مردمی و آرای داوران شود. در این دوره از جشنواره، ۱۷ هزار و ۴۱۵ وب‌سایت شرکت کرده بودند که وب‌سایت «بام» بانک ملی ایران توانست رتبه نخست را از آن خود کند.

همچنین در این جشنواره همراه بام ملی، برنده بخش مردمی در حوزه کسب و کار شد.

جشنواره وب و موبایل ایران، مکانی برای انتخاب برترین های این حوزه است که با ده‌ها هزار شرکت‌کننده، یکی از بزرگترین عرصه‌های رقابت میان وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای موبایل ایرانی در گروه‌های مختلف شناخته می‌شود.

داوری بخش وب‌سایت‌های این جشنواره توسط کسانی صورت می‌گیرد که حداقل یک وب سایت تایید شده در جشنواره داشته باشند. بنابراین داوری و انتخاب برنده در این بخش، توسط خود شرکت کنندگان انجام می گیرد.