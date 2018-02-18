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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۷

در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ؛

ظریف با وزیر خارجه گرجستان دیدار کرد

ظریف با وزیر خارجه گرجستان دیدار کرد

وزرای امور خارجه کشورمان و گرجستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه گرجستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و دیگر مسائل مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان در مورد موضوعات مورد علاقه دو کشور از جمله تقویت همکاریهای اقتصادی، ترانزیتی و بانکی با همتای گرجی خود گفتگو و تبادل نظر کرد. دکتر ظریف همچنین در این دیدار از بندر چابهار بعنوان یک فرصت مناسب و استثنایی برای توسعه همکاریهای دو کشور در بخش صادرات به کشورهای منطقه یاد کرد.

وزیر خارجه گرجستان نیز با اشاره به افزایش همکاریهای گردشگری بین دو کشور بر علاقه کشورش برای اجرای پروژه های اقتصادی کوچک و زود بازده تاکید کرد. همکاری در بخش ترانزیت و کریدورهای حمل و نقل از جمله دیگر محورهای مطروحه در این دیدار بود.

کد مطلب 4230802
هادی رضایی

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