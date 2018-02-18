ظریف با وزیر خارجه گرجستان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه گرجستان در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و دیگر مسائل مورد علاقه گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان در مورد موضوعات مورد علاقه دو کشور از جمله تقویت همکاریهای اقتصادی، ترانزیتی و بانکی با همتای گرجی خود گفتگو و تبادل نظر کرد. دکتر ظریف همچنین در این دیدار از بندر چابهار بعنوان یک فرصت مناسب و استثنایی برای توسعه همکاریهای دو کشور در بخش صادرات به کشورهای منطقه یاد کرد.

وزیر خارجه گرجستان نیز با اشاره به افزایش همکاریهای گردشگری بین دو کشور بر علاقه کشورش برای اجرای پروژه های اقتصادی کوچک و زود بازده تاکید کرد. همکاری در بخش ترانزیت و کریدورهای حمل و نقل از جمله دیگر محورهای مطروحه در این دیدار بود.