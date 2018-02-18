در همدان ظرفیت استفاده از مربیان و مدیران مجرب و غیر بومی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، پاس همدان با سقوط به لیگ دسته سوم باعث شد تا بار دیگر پرونده تیم های انتقالی گشوده شده تا منتقدان این واقعه بار دیگر لب به انتقاد باز کنند. پاس همدان که روزگاری قطب سوم فوتبال ایران بود، در همدان با سرعت به قهقرا رفت و حالا عملا باید در لیگ دسته سوم سیر کند.

احمد تقوی کاپیتان و مربی سابق این تیم در گفتگو با خبرنگار در این خصوص گفت: پاس بعد از سقوط به لیگ یک این ظرفیت را داشت که بار دیگر به لیگ برتر بازگردد. اما اسیر بی تدبیری مدیران استانی و بی مهری شد تا به جای بازگشت به لیگ برتر سر از لیگ دو و بعد از آن لیگ سه در بیاورد.

وی افزود: پاس در همان اولین سال حضورش در لیگ یک دورخیز خوبی برای بازگشت به لیگ برتر داشت و با مدیریت عبدالحمید رمضانی و مربیگری امید طیری تا یک قدمی بازگشت به لیگ برتر هم پیش آمد. ما با این تیم در دو پلی آف شرکت کردیم. در پلی آف اول مس سرچشمه را بردیم و در پلی آف با اشتباه مسلم داوری مغلوب ذوب آهن شدیم. اما بعد از آن این تیم دیگر روی خوش ندید.

کاپیتان سابق سبز پوشان تصریح کرد: اوج مصائب این تیم از وقتی آغاز شد که تیم الوند از لیگ دو به لیگ یک صعود کرد و عملا «هووی» پاس در همدان شد. مدیران آن زمان الوند خود را رقیب پاس می دیدند و رسانه‌های محلی هم که با مدیران و مربیان پاس به جرم غیر بومی بودن رابطه خوبی نداشتند در راستای حمایت از الوند دست به تخریب پاس زدند. از همان موقع می شد این روزها را برای پاس پیش بینی کرد.

تقوی در ادامه بیان داشت: متاسفانه بعد از سقوط تیم الوند به لیگ دو مدیران استانی آن زمان در اقدامی سئوال برانگیز و نادر، مدیرعامل پاس را از کار برکنار کرده و مدیرعاملی که الوند را به لیگ دو برده بود را به جای او منصوب کردند تا با همان دست فرمان پاس را هم به لیگ دو ببرند.

مربی سابق گفت: نبش قبر کردن فایده ندارد اما واقعا مدیرانی که آن زمان این تصمیم را گرفتند باید پاسخگوی هواداران پاس باشند. تیمی که با نیم قرن سابقه و تجربه قهرمانی آسیا و لیگ برتر حالا باید به خاطر بی تدبیری در رقابت‌های لیگ دسته سوم حضور پیدا کند.

بازیکن پیشین این تیم بیان داشت: مدیران استان همدان در بخش تیمداری با پاس آزمون و خطا کردند. آنها نه تجربه‌ای در این زمینه داشتند و نه ظرفیت استفاده از تجربه مدیران و مربیان غیر بومی را داشتند. اگر این ظرفیت در استان همدان بود که از تجربه مدیران و مربیان با تجربه هرچند غیر بومی استفاده می کردند قطعا این سرنوشت انتظار پاس را نمی کشید.