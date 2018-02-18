  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب
۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

در قالب نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش؛

غلامعلی حداد عادل از «راهی به‌سوی عاقبت خیر» نوشت

غلامعلی حداد عادل از «راهی به‌سوی عاقبت خیر» نوشت

غلامعلی حدادعادل عضوشورای عالی انقلاب فرهنگی، اثری جدید از خود را روانه بازارکتاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «راهی به‌سوی عاقبت خیر» در واقع یک نامهٔ بلند و فنّی است که حداد عادل دربارهٔ بعضی از مسائل و مشکلات کلان آموزش و پرورش، خطاب به وزیر آموزش و پرورش، نوشته است.

در این کتابِ کم‌برگ ولی پربار، که از دلِ چند دهه تجربهٔ عملی و تأمّل درباب مسائل آموزش و پرورش برآمده و خطاب به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزش و پرورش نوشته شده، به‌قول نویسنده «از سر درد»، به مسائلی اشاره شده که تا راه‌حلّی جدّی برای آن‌ها پیدا نشود، تغییر  و پیشرفتی نظرگیر عاید نمی‌شود.

 تربیت معلّم، اقتصاد آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، آموزش در مناطق روستایی، آموزش در مناطق دوزبانه، تعطیلی پنجشنبه‌ها، و تربیت مدیر اهمّ آنهاست.

کتاب جدید حدادعادل توسط انتشارات مدرسه منتشرشده است.

کد مطلب 4230845
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها