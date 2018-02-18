به گزارش خبرگزاری مهر، «راهی به‌سوی عاقبت خیر» در واقع یک نامهٔ بلند و فنّی است که حداد عادل دربارهٔ بعضی از مسائل و مشکلات کلان آموزش و پرورش، خطاب به وزیر آموزش و پرورش، نوشته است.

در این کتابِ کم‌برگ ولی پربار، که از دلِ چند دهه تجربهٔ عملی و تأمّل درباب مسائل آموزش و پرورش برآمده و خطاب به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آموزش و پرورش نوشته شده، به‌قول نویسنده «از سر درد»، به مسائلی اشاره شده که تا راه‌حلّی جدّی برای آن‌ها پیدا نشود، تغییر و پیشرفتی نظرگیر عاید نمی‌شود.

تربیت معلّم، اقتصاد آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، آموزش در مناطق روستایی، آموزش در مناطق دوزبانه، تعطیلی پنجشنبه‌ها، و تربیت مدیر اهمّ آنهاست.

کتاب جدید حدادعادل توسط انتشارات مدرسه منتشرشده است.