به گزارش خبرگزاری مهر، «راهی بهسوی عاقبت خیر» در واقع یک نامهٔ بلند و فنّی است که حداد عادل دربارهٔ بعضی از مسائل و مشکلات کلان آموزش و پرورش، خطاب به وزیر آموزش و پرورش، نوشته است.
در این کتابِ کمبرگ ولی پربار، که از دلِ چند دهه تجربهٔ عملی و تأمّل درباب مسائل آموزش و پرورش برآمده و خطاب به سیاستگذاران و برنامهریزان آموزش و پرورش نوشته شده، بهقول نویسنده «از سر درد»، به مسائلی اشاره شده که تا راهحلّی جدّی برای آنها پیدا نشود، تغییر و پیشرفتی نظرگیر عاید نمیشود.
تربیت معلّم، اقتصاد آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، آموزش در مناطق روستایی، آموزش در مناطق دوزبانه، تعطیلی پنجشنبهها، و تربیت مدیر اهمّ آنهاست.
کتاب جدید حدادعادل توسط انتشارات مدرسه منتشرشده است.
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