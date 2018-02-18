به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی روش های نوین پرورش شترمرغ در استان بوشهر باظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیتهای بالایی برای پرورش شترمرغ است.
وی اضافه کرد: در همین راستا کارگاه آموزشی روشهای نوین پرورش شترمرغ به صورت تئوری و عملیات مزرعهای در شهرستان دشتستان با حضور بیش از ۶۵ نفر از پرورش دهندگان و کارشناسان علوم دامی برگزار شد.
قطبی بیان کرد: این کارگاه با هدف افزایش بهرهوری و عملکرد در واحدهای پرورش شترمرغ و بهره مندی پرورش دهندگان با مسائل علمی و تئوری جدید در این صنعت با تدریس توسط دو تن از کارشناسان مجرب برگزار شد.
وی گفت: در طی سالهای اخیر توسعه صنعت پرورش شتر مرغ در سطح کشور رشد چشمگیری یافته است و به دلیل کیفیت مناسب گوشت آن فرهنگ مصرف گوشت شترمرغ در سطح جامعه در حال گسترش است.
قطبی افزود: مقاومت در مقابل بیماریها، سازگاری با شرایط تغذیهای نامناسب، تحمل شرایط محیط سخت، تولیدات جانبی از جمله پر، چرم، روغن دارویی و ... از عوامل مهم توسعه پرورش این پرنده در سطح استان است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به گسترش واحدهای پرورش شترمرغ در سطح گلههای کوچک در استان و افزایش روز افزون متقاضیان به منظور آگاهی پرورش دهندگان با مسائل علمی و همچنین جذب افراد علاقهمند جدید، این کارگاه آموزشی با دعوت دو تن از پیشکسوتان این صنعت برگزار شد.
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