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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳

معاون جهاد کشاورزی بوشهر:

پرورش شترمرغ با شیوه نوین در استان بوشهر گسترش می‌یابد

پرورش شترمرغ با شیوه نوین در استان بوشهر گسترش می‌یابد

بوشهر - معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از توسعه پرورش شترمرغ با شیوه نوین در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی روش های نوین پرورش شترمرغ در استان بوشهر باظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی برای پرورش شترمرغ است.

وی اضافه کرد: در همین راستا کارگاه آموزشی روش‌های نوین پرورش شترمرغ به صورت تئوری و عملیات مزرعه‌ای در شهرستان دشتستان با حضور بیش از ۶۵ نفر از پرورش دهندگان و کارشناسان علوم دامی برگزار شد.

قطبی بیان کرد: این کارگاه با هدف افزایش بهره‌وری و عملکرد در واحدهای پرورش شترمرغ و بهره مندی پرورش دهندگان با مسائل علمی و تئوری جدید در این صنعت با تدریس توسط دو تن از کارشناسان مجرب برگزار شد.

وی گفت: در طی سال‌های اخیر توسعه صنعت پرورش شتر مرغ در سطح کشور رشد چشمگیری یافته است و به دلیل کیفیت مناسب گوشت آن فرهنگ مصرف گوشت شترمرغ در سطح جامعه در حال گسترش است.

قطبی افزود: مقاومت در مقابل بیماری‌ها، سازگاری با شرایط تغذیه‌ای نامناسب، تحمل شرایط محیط سخت، تولیدات جانبی از جمله پر، چرم، روغن دارویی و ...  از عوامل مهم توسعه پرورش این پرنده در سطح استان است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با توجه به گسترش واحدهای پرورش شترمرغ در سطح گله‌های کوچک در استان و افزایش روز افزون متقاضیان به منظور آگاهی پرورش دهندگان با مسائل علمی و همچنین جذب افراد علاقه‌مند جدید، این کارگاه آموزشی با دعوت دو تن از پیشکسوتان این صنعت برگزار شد.

کد مطلب 4230870

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