علت حادثه هواپیما تا زمان یافتن جعبه سیاه میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدزاده در خصوص حادثه سقوط هواپیما گفت: صبح امروز یک فروند هواپیما حدود ۵۵ دقیقه پس از پرواز از راهدار مرکز کنترل محو شد و اطلاعی در خصوص وضعیت این هواپیما در دست نیست.

وی ادامه داد: در استان های مجاور ستاد بحران برای اینکه تیم ها بتوانند خود را به محل احتمالی سقوط هواپیما برسانند، تشکیل شده است.

وی از تشکیل ستاد بحران در سازمان هواپیمایی کشور با حضور وزیر راه و شهرسازی و برخی نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: این حادثه از سوی سازمان هواپیمایی کشور تایید و تیم های رسیدگی به سانحه تعیین و امروز به محل حادثه اعزام می شوند.

عابدزاده عنوان کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی امکان اعزام بالگرد به محل حادثه وجود ندارد، اما تیم های به صورت زمینی از چهار استان به محل حادثه اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه خلبان هواپیما تا ۱۴ مایلی با مرکز کنترل در ارتباط بوده اما به یکباره ارتباط قطع می شود، تاکید کرد: تا زمانی که جعبه سیاه هواپیما پیدا نشده و اطلاعات آن مورد ارزیابی قرار نگرفته است نمی توان در خصوص علت سقوط هواپیما اظهارنظر کرد.

عابدزاده مدل هواپیمای سانحه دیده را ای تی آر ۷۲ دانست و گفت: تاریخ ساخت این هواپیما مربوط به اواخر سال ۱۹۹۳ است و این مدل هواپیما در حال حاضر در خطوط هوایی دنیا استفاده می شود و در این دستگاه ناوبری مدرن نصب است.

وی در خصوص اینکه این هواپیما در گذشته هم دچار نقص فنی شده است یا خیر هم گفت: در این خصوص نمی توان اظهار نکرد و تا زمان تحلیل اطلاعات جعبه سیاه امکان اظهار نظر وجود ندارد.

وی همچنین در خصوص اینکه هر هواپیما چند سال عمر پروازی دارد گفت: برای هواپیما عمر تعیین نمی شود، معمولا کارخانه ها عمر هواپیما را با توجه به تعداد و ساعت پرواز تعیین می کنند که معمولا هواپیماها به این سن نمی رسند.

وی گفت: عمر تقریبی برای هواپیما تعیین نمی شود و نمی توان گفت این هواپیما فرسوده بوده است و باید علت وقوع سانحه را بررسی و سپس اظهار نظر کرد.