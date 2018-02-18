۲۰۰هواپیما با عمر بالای۲۰سال/ زیرساختهای حمل ونقل کشور فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل در حالی برگزار شد که خبر سقوط یک هواپیما همزمان با سخنرانی وزیر راه و شهرسازی در این کنفرانس منتشر شد . آقای وزیر به سخنرانی خود ادامه داد و با اشاره به پیامدهای اجتماعی معضلات حمل و نقل در کشور گفت: بحث های مرتبط با حمل و نقل در کشور ما به مسائل اقتصادی گره خورده است. ما هنوز نتوانستیم به یک اجماع در این رابطه برسیم و به همین دلیل شاهد پیامدهای گسترده اجتماعی مرتبط با مشکلات حمل و نقل هستیم. مشکلاتی که حل آن ها ساده نیست.

آخوندی با اشاره به دو مسئله بنیادین در حوزه شهری گفت: ما در شهرها با دو مسئله بنیادین مواجهیم. نخست امکان محل سکونت و دوم بحث حرکت و جا به جایی در شهرها. این دو مسئله بحث های دامنه داری را شامل می شود. اگر ما قابلیت و کیفیت زندگی در شهرها را به عنوان یک چالش در نظر بگیریم ریشه این چالش به موبیلیتی و امکان حرکت در شهر و حومه آن و همچنین حمل و نقل یکپارچه برمی گردد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تئوری های حمل و نقل در کشور مطرح شده اما هیچ گاه جنبه اجرایی به خود نگرفته است، گفت: ما در حوزه حمل و نقل به لحاظ تئوری بحث هایی مطرح کردیم اما هیچگاه جنبه ارجاعی به خود نگرفته است. در ایران توسعه شهری و موبیلیتی به دور از یکدیگر پیش می روند.

او زیر ساخت های حمل و نقل در کشور را فرسوده خواند و ادامه داد: چه در بستر شهری و چه برون شهری زیر ساخت های حمل و نقل ما فرسوده است. ما در بحث جاده ها، حوزه ریلی و ناوگان هوایی با مشکل زیرساخت و نگه داری مواجهیم و این مسئله غیر قابل قبول است.

در ناوگان هوایی ما ۲۰۰ هواپیمای فرسوده با عمر بالای ۲۰سال فعالیت می کنند

آخوندی نیاز کشور در حوزه حمل و نقل هوایی را ۵۰۰ هواپیما اعلام کرد و گفت: ما در حوزه ناوگان هوایی به ۵۰۰ هواپیما نیاز داریم. امروز در ناوگان هوایی ما ۲۰۰ هواپیمای فرسوده با عمر بالای ۲۰سال فعالیت می کنند که ممکن است هر لحظه دچار مشکل شوند. هرچند مشکل فرسودگی فقط مختص به ناوگان هوایی نیست و در سیستم جاده ای و ریلی نیز همین معضل گریبانگیر ما است. اگر بخواهیم در یک دوره ۵ ساله به یک میانگین برسیم به بودجه ای ۲۸ میلیارد دلاری نیازمندیم که این رقم امروز وجود ندارد.

بودجه لازم جهت نوسازی ناوگان هوایی ۵۰ میلیارد دلار است

وزیر راه و شهرسازی بودجه لازم جهت نوسازی ناوگان هوایی را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ما برای بازسازی ناوگان هوایی به ۵۰ میلیارد دلار بودجه نیازمندیم این در حالی است که کل بودجه کشور ۱۰۰ میلیارد دلار است.

او تاکید کرد: با شیوه و روند فعلی که قیمت بلیت ها واقعی نیستند و بیشتر هزینه های حمل و نقل عمومی از طریق سوبسیدهای دولتی تامین می شود، نه در حوزه ناوگان هوایی، نه در حوزه ناوگان زمینی امکان توسعه نداریم و حتی امکان نگهداری سالانه را نیز نخواهیم داشت. حدود ۲۱۷ هزار کیلومتر راه داریم که ارزش آن ها بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد. اگر بخواهیم هزینه نگهداری آن ها را در نظر بگیریم، باید سالانه ۸ هزار میلیارد تومان در راهداری داشته باشیم. در حالی که بودجه واقعی ما کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان است.

میزان وابستگی حمل و نقل به بودجه عمومی کمرشکن است

او حمل و نقل را نیازمند یک جراحی اقتصادی وابسته به نظام سیاسی دانست و گفت: میزان وابستگی حمل و نقل به بودجه عمومی کمرشکن است. ما اقتصادی را پایه گذاری کردیم که درونش هیچ نقطه اتکایی نداریم. با توجه به ارقامی که آقای پورسید آقایی مطرح کردند هیچ امکانی برای توسعه ناوگان حمل و نقل نداریم. اگر وارد بحث های اقتصادی نشویم راه به جایی نخواهیم برد. نمی خواهم بگویم به یک باره قیمت حمل و نقل درون شهری را واقعی کنیم چون می دانم این موضوع بدون عوارض اجتماعی نیست اما اگر بخواهیم حمل و نقل درون شهری تهران را از خودرو محور به ریل محور تغییر دهیم نیازمند بودجه سالانه ۱۰ میلیاردی برای مترو هستیم.

آخوندی گفتگوی شفاف میان دولت و مجلس در حوزه حمل و نقل را خواستار شد و گفت: بودجه توسعه حمل و نقل یا باید از دریچه مالیات تامین شود یا نفت و یا بهره برداری از بودجه عمومی. به عنوان مثال اگر ما بخواهیم قطار سریع السیر را به فرودگاه امام برسانیم نیازمند بودجه چند میلیارد دلاری هستیم که امروز این مبلغ وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تعریف پروژه ها تی او دی در سی شهر کشور از جمله تهران گفت: ما برنامه تی او دی را برای سی شهر در نظر گرفتیم و قرار است ۵ شهر را زودتر شروع کنیم. به عنوان مثال تهران با ۱۳ میلیون جمعیت نیازمند ایستگاه های متعددی است. ما باید حمل و نقل را از خودرو محوری به ریل محوری تغییر دهیم و در این بحث استفاده از مترو بسیار گران تمام می شود. به همین دلیل است که زودتر باید سراغ تراموا برویم.

او با اشاره به آن که حوزه حمل و نقل شهری و برون شهری را جدا نمی داند، گفت: از نظر من حمل نقل شهری و برون شهری حوزه هایی جداگانه نیست. اقدامات خوبی با شهرداری در این زمینه در حال انجام است. ما باید با یک نگرش و پارادایم واحد به سمت توسعه حمل و نقل برویم. توسعه ای که موبیلیتی و روان شهر را به جای کالبد شهر در اولویت دارد.