تولید ۱.۱ میلیون تن انواع آبزیان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسن صالحی، در دومین همایش ملی ماهیان زینتی ایران در شهرستان محلات استان مرکزی با بیان این که یک میلیون و ۹۰ هزار تن آبزیان سال گذشته در کشور تولید شده است، اظهار داشت: ۴۶۰ هزار تن از این میزان تولید، از طریق آبزی پروری بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: سرانه مصرف آبزیان در کشور به ۱۱ کیلوگرم افزایش یافته است.

وی با اشاره به این که طی ۵ سال گذشته، صادرات محصولات شیلاتی کشور به طور مستمر افزایش یافته است، یادآور شد: در ۱۰ ماهه امسال، صادرات آبزیان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد رشد داشته است.

صالحی، تراز تجاری بخش شیلات را مثبت عنوان کرد و افزود: سال گذشته ۴۱۲ میلیون دلار محصولات شیلاتی از کشور صادر شده است.

رئیس سازمان شیلات ایران در مورد میگو گفت: در ابتدای دولت تدبیر و امید، تولید میگوی پرورشی در کشور حدود ۱۰ هزار تن بود؛ در حالی که امسال تولید این محصول به ۳۲ هزار تن رسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل زنجیره تولید میگو در کشور تا پایان برنامه ششم توسعه به ۶۰ هزارتن افزایش یابد.

صالحی با اشاره به اجرای طرح پرورش ماهی در قفس در دریاهای شمال و جنوب کشور گفت: تاکنون، بیش از ۴۷۰ قفس پرورش ماهی نصب شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که ایران مقام نخست تولید ماهی قزل آلا در آب شور جهان را در اختیار دارد، اظهار داشت: برنامه اصلاح نژاد، مولد سازی و به گزینی ماهی قزل آلا در دستور کار سازمان شیلات قرار دارد.

وی درباره پرورش ماهیان خاویاری گفت:در حال حاضر، بیش از ۹۰ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در کشور فعالیت می کنند.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به ظرفیت استان مرکزی در حوزه آبزیان، بر ضرورت تشکیل الگوی زنجیره پایدار آبزی پروری و ایجاد شهرک های ماهیان زینتی در این استان تاکید کرد.