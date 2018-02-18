دهه اول اسفند ماه، زمان ثبت نام زائران حج ۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست امروز شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر قرار بر این شد ثبت نام قطعی از زائران حج آینده، دهه اول اسفند ماه انجام شود و حتی المقدور هزینه ثبت نام در دو مرحله دریافت شود.

دراین جلسه حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: با تلاش کارگروه های اعزامی به عربستان درخصوص اجاره صد درصد هتل های مورد نیاز زائران و انتقال نیمی از حجاج سال آینده توسط شرکت هواپیمایی سعودی با طرف های سعودی توافق شده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در ادامه این جلسه بر لزوم نهایی کردن هرچه سریعتر توافقات با هواپیمایی ایران ایر و هیئت پزشکی تاکید کرد و گفت: شرایط برای برنامه ریزی حج ۹۷ بهتر از حج گذشته است و با وجود افزایش قیمت ارز و هزینه ها در عربستان همه دست اندرکاران با حساسیت قیمت گذاری برای حج آینده را پیگیری کرده اند.

حجت الاسلام قاضی عسکر ضمن تقدیر از تلاش دست اندرکاران کمیته مسکن، لزوم اطلاع رسانی به مردم را یادآور شد و خاطرنشان کرد: مبنا اخذ هزینه تمام شده از حجاج است و مردم باید بدانند که سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری خواستار افزایش قیمت حج نیستند.

در پایان این جلسه برخی مسایل حوزه عتبات عالیات مطرح شد و با اشاره به عملیاتی شدن استفاده از فرودگاه نجف برای انتقال زائران کاروان های تحت نظارت این سازمان در روزهای آینده، تاکید شد با مذاکرات انجام شده بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به فرودگاه نجف برطرف شده است.

