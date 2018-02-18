تذکری درباره تناقض رفتار و اظهارات محمود صادقی در صحن مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، احمد امیرآبادی در تذکری گفت: هر سه قوه در حال خدمت رسانی به مردم هستند و نباید تلاش های سایر نهادهای حاکمیتی را تضعیف کرد. برخی از همکاران امروز در اظهاراتی، زحمات کمیته امداد را زیر سئوال بردند؛ این موضوع خوشایند نیست.

وی ادامه داد: روز گذشته یکی از همکاران در نطق خود مطرح کرد که چرا نهادهای مأذون از رهبری از واریز سود حساب های خود به خزانه معاف می شوند، در حالی که وی روز رای گیری در مورد واریز سود حساب های قوه قضائیه به خزانه با این موضوع مخالفت کردند و این موضوع با فاصله یک رای تصویب نشد، نباید رفتارمان با اظهاراتمان متناقض باشد.

به گزارش مهر، محمود صادقی نماینده تهران روز گذشته در تذکری نسبت به عدم واریز سود حساب های نهادهای مأذون از رهبری به خزانه انتقاد کرده بود.

بهروز بنیادی نماینده کاشمر نیز امروز در تذکری انتقاداتی به کمیته امداد داشت.