تذکر۴ نماینده به وزیر اطلاعات درباره رانت های اطلاعاتی بازار ارز

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی از سوی هیئت رئیسه قرائت شد.

سیدحسین نقوی‌حسینی و دو نماینده دیگر(فلاحت پیشه و برزگر) در تذکر مشترک به وزیر آمورش و پرورش خواستار توجه به نارضایتی مردم در حذف یکباره آزمون مدارس استعدادهای درخشان شدند.

همچنین نقوی حسینی و سه نماینده دیگر نیز در تذکر مشترک به وزیر اطلاعات بر ضرورت شناسایی عوامل دارای رانت اطلاعاتی که در نوسانات اخیر بازار طلا و ارز صاحب سود کلانی شده اند، تاکید کردند.

سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران و ۹ نماینده دیگر در تذکر مشترک به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به عدم رعایت قانون کار در فروشگاههای زنجیره ای «ای اسی وای» هشدار دادند.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و بهارستان نیز در تذکر به وزیر آموزش و پرورش خواستار توضیح درباره علت عدم اجرای احکام ایثارگران در وزارت آموزش و پرورش شد.

محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه و محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین در تذکر به رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خواستار اقدام فوری درباره کنترل بازار ارز و جلوگیری از ضربه به پول ملی شدند.