۱۰۰ درصد سیستان و بلوچستان دچار خشکسالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، رضا اربابی اظهار داشت: امسال ۷۳.۲ درصد مساحت استان گرفتار خشکسالی شدید،۰.۹ درصد خشکسالی بسیار شدید و ۲۵ درصد نیز خشکسالی متوسط است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به کاهش شدید نزولات جوی در استان، افزود: تا پایان بهمن ۸۹.۹ درصد نسبت به بلند مدت کاهش بارندگی در استان داریم.

وی ادامه داد: از طرفی مقدار نزولات جوی امسال در مقایسه با سال گذشته نیز۹۰ درصد کاهش یافته که این مقدار کاهش بارندگی چشم‌گیر است.

اربابی در ادامه به کاهش حجم ذخیره آب پشت سدهای استان پرداخت و گفت: در حال حاضر از مجموع ظرفیت سدهای استان فقط ۴۰ درصد آب دارد و مابقی ۶۰ درصد دیگر خالی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: همه این موارد نشان می‌دهد که در سال آینده مشکلات مربوط خشکسالی و کم آبی خود را بیشتر نشان می‌دهد و نیازمند اعتبارات بیشتری نسبت به امسال هستیم.

وی ادامه داد: برای جبران خسارات سال گذشته استان ۷۰ میلیارد تومان مصوب شد اما تخصیص آن تا این لحظه صفر بوده است.

اربابی خاطرنشان کرد: امسال نیز ۳۰ میلیارد تومان خسارت در ایرانشهر و شهرهای اطراف داشتیم که تاکنون هیچ مبلغی برای آن پرداخت نشده است. حتی برای پروژه های راه سازی ناشی از خسارات هم با مشکل اعتباری مواجه هستیم.