به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه ماده ٢۴ مکرر معادن در ارتباط با جلوگیری از حفاری های غیرمجاز در شهرستان کلیبر عنوان کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد رخدادهای اندریان در شهرستان های دیگر استان از جمله کلیبر تکرار شده و بیت المال مورد تاراج قرار گیرد.

استاندار با تاکید بر تعیین تکلیف موارد مورد اختلاف سازمان انرژی اتمی و شرکت ملی مس در محدوده شهرستان کلیبر اظهار داشت: هیچ معدن بلوکه شده ای در سطح استان باقی نخواهد ماند و همه معادن در راستای توسعه استان به بهره برداری خواهند رسید.

سرمست تصریح کرد: نهادهای مرتبط و سرمایه‌گذاران باید نسبت به تأمین امنیت و حفاظت از منطقه تحت مدیریت و پذیرش مسئولیت اجتماعی در قبال ساکنین محلی اقدام عملی اتخاذ کنند.

در این جلسه نماینده سازمان انرژی اتمی، مدیرکل صمت استان آذربایجان شرقی، فرماندار کلیبر و اعضا شورای معادن به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه مدیریت حفاری های غیرمجاز صورت گرفته در شهرستان کلیبر و همچنین بهره برداری قانونی از معادن یاد شده پرداختند.