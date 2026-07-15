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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

سرمست: هیچ معدن بلوکه‌ای در آذربایجان‌شرقی باقی نخواهد ماند

سرمست: هیچ معدن بلوکه‌ای در آذربایجان‌شرقی باقی نخواهد ماند

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای معادن استان گفت: بر اساس تجربه حفاری‌های غیرمجاز در روستای اندریان اجازه نخواهیم داد وضعیت مشابهی در دیگر نقاط استان رخ بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در جلسه ماده ٢۴ مکرر معادن در ارتباط با جلوگیری از حفاری های غیرمجاز در شهرستان کلیبر عنوان کرد: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد رخدادهای اندریان در شهرستان های دیگر استان از جمله کلیبر تکرار شده و بیت المال مورد تاراج قرار گیرد.

استاندار با تاکید بر تعیین تکلیف موارد مورد اختلاف سازمان انرژی اتمی و شرکت ملی مس در محدوده شهرستان کلیبر اظهار داشت: هیچ معدن بلوکه شده ای در سطح استان باقی نخواهد ماند و همه معادن در راستای توسعه استان به بهره برداری خواهند رسید.

سرمست تصریح کرد: نهادهای مرتبط و سرمایه‌گذاران باید نسبت به تأمین امنیت و حفاظت از منطقه تحت مدیریت و پذیرش مسئولیت اجتماعی در قبال ساکنین محلی اقدام عملی اتخاذ کنند.

در این جلسه نماینده سازمان انرژی اتمی، مدیرکل صمت استان آذربایجان شرقی، فرماندار کلیبر و اعضا شورای معادن به بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه مدیریت حفاری های غیرمجاز صورت گرفته در شهرستان کلیبر و همچنین بهره برداری قانونی از معادن یاد شده پرداختند.

کد مطلب 6889008

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