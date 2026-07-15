به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به گفته «نیکیتا بیر» رپیس بخش محصول ایکس الگوریتم این شبکه اجتماعی فاقد یک الزام برنامه نویسی بود که سبب می شد پاسخ های فالورهای کاربر به طور برجسته تر در بخش پاسخ ها نمایش داده شود.



این امر سبب می شود بخش پاسخ ها بیشتر شبیه یک میدان جنگ با افرادی باشد که کاربر أصلا آنها را نمی شناسد.

بیر همچنین گفت دستکاری الگوریتم به افراد کمک می کند وجوه مشترک را راحت تر بیابند. به نظر می رسد کاربران از مدتی قبل خواستار ارائه این ویژگی در پلتفرم شده بودند.

ایکس امیدوار است این به روز رسانی به کاهش سمی بودن گفتگوها در پلتفرم اش شود و همین امر محاورات را ثمربخش تر کند.



ایکس قبلا بخشی به نام Communities داشت که افراد می توانستند با دیگر کاربرانی که علایق مشترکی دارند، تعامل کنند. این بخش راهی ساده برای کاربر فراهم می کرد تا فیدهایی را دنبال کند که محتوای آن فقط درباره افراد یا موضوعات مورد توجه وی بود.

البته کمتر از ۰.۴ درصد کاربران از این بخش استفاده کردند اما حدود ۸۰ درصد گزارش محتوای ناخواسته، کلاهبرداری های مالی و بدافزار در ایکس به همین بخش مربوط می شد.