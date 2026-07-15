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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

۸۷ نفر از مددجویان بهزیستی چناران تسهیلات اشتغالزایی دریافت کردند

۸۷ نفر از مددجویان بهزیستی چناران تسهیلات اشتغالزایی دریافت کردند

چناران- سرپرست اداره بهزیستی چناران گفت: ۸۷ نفر از مددجویان بهزیستی چناران موفق به دریافت تسهیلات و راه‌اندازی کسب‌ و کار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر رضایی نیک ظهر چهارشنبه در نشست خبری هفته بهزیستی در چناران در تبیین وضعیت خدمات‌رسانی این سازمان در سطح شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷۴۰ نفر از اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش حمایتی این اداره قرار دارند.

سرپرست اداره بهزیستی چناران با تفکیک آماری این حوزه، ۲۳۷۸ نفر را در بخش توانبخشی و ۳۶۲ نفر را در حوزه زنان سرپرست خانوار معرفی کرد.

وی بیان کرد: ۱۲۷ خانواده دوقلو و چندقلویی در فهرست بهره‌مندی از خدمات این نهاد قرار دارند.

رضایی نیک عنوان کرد: در راستای ارتقا وضعیت اقتصادی مددجویان در چرخه تولید ۱۲۴ نفر از متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی به بانکهای عامل معرفی شدند که از این تعداد، ۸۷ نفر موفق به دریافت تسهیلات و راه‌اندازی کسب‌ و کار شدند که این اقدام نشان‌ دهنده عزم این اداره برای تبدیل مددجو به تولیدکننده و تقویت استقلال اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر است.

سرپرست اداره بهزیستی چناران حوزه توانبخشی را به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین بخشهای بهزیستی مورد تأکید قرار داد.

وی اظهار کرد: این حوزه با تمرکز بر تشخیص دقیق و تعیین نوع معلولیت، مسیر بهره‌مندی مددجویان از خدمات حمایتی و رفاهی دولت را هموار می‌کند تا هر فرد متناسب با نیازهای خود، از تسهیلات مربوطه برخوردار شود.

کد مطلب 6889018

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