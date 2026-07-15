به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از تعدادی از واحدهای صنعتی رشت با تأکید بر اینکه دولت وفاق ملی حمایت از بخش تولید و اشتغال را از اولویتهای خود میداند، اظهار کرد: واحدهای تولیدی موتور محرک اقتصاد و اشتغال هستند و دولت اجازه نخواهد داد این واحدها در شرایط سخت احساس تنهایی کنند.
وی با اشاره به شرایط ایجادشده در حوزه تأمین برق کشور افزود: اگرچه دولت برای مدیریت مصرف برق در سال جاری برنامهریزیهای لازم را انجام داده بود، اما حملات دشمن به بخشی از زیرساختهای صنعت برق کشور، محدودیتهایی را در تأمین برق ایجاد کرد که مدیریت این شرایط نیازمند همراهی و همدلی همه بخشهاست.
میرغضنفری تصریح کرد: عبور از این شرایط نیازمند همراهی مردم، واحدهای تولیدی و دستگاههای اجرایی است و امیدواریم با همکاری و صبوری همه بخشها، این دوره زمانی با کمترین آسیب پشت سر گذاشته شود.
وی بر لزوم اطلاعرسانی دقیق، شفاف و بهموقع در صورت اعمال خاموشیهای برنامهریزیشده تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول باید زمانبندی خاموشیها را پیش از اجرا به اطلاع مردم و واحدهای تولیدی برسانند تا امکان برنامهریزی فراهم شود و خسارتها و مشکلات به حداقل برسد.
فرماندار رشت با اشاره به مشکلات ارتباطی بخشی از شهرک صنعتی سپیدرود، خاطرنشان کرد: مقرر شد با حضور نمایندگان واحدهای تولیدی، مدیران شرکت مخابرات، شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات و شرکت شهرکهای صنعتی، نشست مشترکی در فرمانداری برگزار شود تا راهکارهای لازم برای تقویت پوشش ارتباطی و نصب دکل جدید در بخشهایی از شهرک که با ضعف آنتندهی و اینترنت مواجه هستند، بررسی و اجرایی شود.
میرغضنفری در پایان تأکید کرد: حضور میدانی در واحدهای تولیدی، شنیدن مستقیم مطالبات فعالان اقتصادی و پیگیری رفع موانع تولید، از اولویتهای فرمانداری شهرستان رشت است و این روند تا دستیابی به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.
گفتنی است؛ مدیران واحدهای صنعتی در این بازدید، موضوعاتی از جمله قطعیهای برنامهریزیشده برق، تأمین برق برخی واحدهای تولیدی، ضعف آنتندهی تلفن همراه و اینترنت و مشکلات ارتباطی شهرک را مطرح کردند و راهکارهای لازم برای رفع این مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.
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