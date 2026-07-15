سرمست: ایجاد موزه فرش آذربایجان از مطالبات جدی استان است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز چهارشنبه در همایش بزرگداشت فرش دستباف آذربایجان شرقی، با تجلیل از فعالان این عرصه اظهار کرد: پیشکسوتان صنعت فرش اجازه ندادند نام و رسم فرش آذربایجان از بین برود و این میراث ارزشمند به فراموشی سپرده شود.

وی با بیان اینکه از نخستین روزهای مسئولیت خود در استان، فرش دستباف تبریز را در زمره اولویت‌ های اصلی سرمایه ‌گذاری و حمایت از تولید قرار داده است، افزود: از میان ۱۰ اولویت اقتصادی استان، یکی به طور ویژه به فرش دستباف تبریز اختصاص یافته است.

استاندار آذربایجان شرقی نقش تولیدکنندگان، کارآفرینان، طراحان و بافندگان را در حفظ اصالت فرش تبریز بی‌ بدیل دانست و گفت: این سرمایه‌ های انسانی با وجود همه محدودیت‌ ها و دشواری‌ ها، اجازه ندادند این صنعت از رونق بیفتد و همچنان آن را در سطح ایران و جهان معرفی می‌کنند.

سرمست با اشاره به مشکلات فعالان این حوزه، به‌ ویژه بافندگان، تصریح کرد: موضوعاتی مانند بیمه قالیبافان همچنان به طور کامل حل نشده است و در این زمینه، قوه مقننه باید با اصلاح قوانین و قوه مجریه نیز با اجرای حمایت‌ های لازم، زمینه رفع مشکلات را فراهم کند.

وی ادامه داد: مدیریت استان پیگیری‌ های متعددی در این زمینه انجام داده که بخشی از آن به نتیجه رسیده و بخشی دیگر همچنان در دست پیگیری است.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌ های صادرات فرش اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات به سیاست‌ های صادراتی دولت بازمی‌گردد و در زمینه معرفی فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی، از طریق نمایشگاه‌ های داخلی و بین‌ المللی، تاکنون سیاستی ثابت و منسجم از سوی وزارت صمت وجود نداشته است.

وی با تأکید بر نقش مرکز ملی فرش ایران در سیاست‌ گذاری این حوزه افزود: باید تکلیف جایگاه فرش مشخص شود که آیا یک هنر است یا یک صنعت؛ در حالی که به باور من، فرش دستباف یک «هنر-صنعت» است و باید با همین نگاه مورد حمایت قرار گیرد.

سرمست همچنین ایجاد موزه فرش آذربایجان را از مطالبات جدی استان دانست و اظهار کرد: از زمان آغاز مسئولیت خود این موضوع را به طور مستمر پیگیری کرده‌ام و در دیدار اخیر با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، قول مساعد برای تأمین اعتبار تکمیل موزه فرش و راه‌اندازی دبیرخانه فرش دستباف تبریز دریافت شده است.

وی با تأکید بر ضرورت احیای جایگاه فرش تبریز در اقتصاد کشور گفت: فرش دستباف تبریز علاوه بر نقش اقتصادی، ظرفیت مهمی در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد و باید به جایگاه واقعی خود بازگردد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش اتاق بازرگانی تبریز به عنوان اتاق فکر اقتصادی استان، از فعالان این حوزه خواست پیشنهاد های کارشناسی خود را برای ارتقای جایگاه فرش ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به سفر قریب‌ الوقوع رئیس‌ جمهور به آذربایجان شرقی، لازم است بسته‌ای جامع از مطالبات و پیشنهاد های حوزه فرش دستباف استان تدوین و برای تصویب در این سفر ارائه شود.

سرمست در پایان با توصیف بازار تاریخی فرش تبریز به عنوان «موزه و نمایشگاه دائمی فرش»، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان این هنر-صنعت تأکید کرد و گفت: پیگیری‌ های لازم درباره موزه فرش تبریز در حال انجام است و نتایج آن به ‌زودی اطلاع‌ رسانی خواهد شد