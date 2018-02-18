واکنش وزیر اقتصاد به سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان با اشاره به نشست امروز کمیسیون اقتصادی درباره سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری گفت: نمایندگان مجلس سوالی از رئیس جمهور مطرح کرده اند که بررسی آن توسط رئیس مجلس بر عهده کمیسیون اقتصادی قرار داده شده است لذا این نشست امروز بررسی شد و نمایندگان سوال کننده در این نشست مسائلی را بیان کردند که نمایندگان رئیس جمهور نیز در مقام پاسخگویی مواردی را در پاسخ به آن عنوان کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رفع مشکلات موسسات مالی و اعتباری موضوعی فراقوه‌ای است، افزود: به همین دلیل کمیسیون تشکیل شده و به صورت هفتگی تشکیل جلسه می‌دهد که نمایندگانی از هر ۳ قوه مجریه، قضائیه و مقننه در این کمیسیون حضور دارند و هر سه قوه آن را اداره می‌کنند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: تاکنون دولت و بانک مرکزی منابعی را تخصیص داده‌اند تا سقفی از سپرده سپرده‌گذاران را تأمین کنند اما با هماهنگی ۳ قوه می‌توان با شناسایی اموال و تأمین آن هماهنگی‌هایی انجام داد تا مشکل سپرده‌گذاران رفع شود.