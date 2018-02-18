گروههای تخصصی کوهنوردی بوسیله بالگردبه محل اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبین یکشنبه شب در جمع خبرنگاران در دناکوه افزود: سه نقطه برای جستجو مشخص شده و در این راستا تقسیم کار انجام شده است.

وی بیان داشت: جستجو در راتفاعات توسط تیمهای آموزش دیده و کوهنوردان انجام می شود.

جهانبین تصریح کرد: با توجه به اینکه جستجو در محلهای مشخص شده حادثه نیاز به اعزام تیم تخصصی دارد، تیمهای آموزش دیده نیز باید برای اعزام به کوه با گروههای امدادی هاماهنگی کنند که شاهد حادثه دیگری نباشیم.

وی افزود: مسئولان هواپیمایی کشور و نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی نیز به محل رسیدند.