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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۲:۰۶

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد:

گروههای تخصصی کوهنوردی بوسیله بالگردبه محل اعزام می شوند

گروههای تخصصی کوهنوردی بوسیله بالگردبه محل اعزام می شوند

یاسوج- مدیر عامل جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: گروههای تخصصی کوهنوردی با بالگرد به ارتفاعات و محلهای مشخص شده اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، جهانبین یکشنبه شب در جمع خبرنگاران در دناکوه افزود: سه نقطه برای جستجو مشخص شده و در این راستا تقسیم کار انجام شده است.

وی بیان داشت: جستجو در راتفاعات توسط تیمهای آموزش دیده و کوهنوردان انجام می شود.

جهانبین تصریح کرد: با توجه به اینکه جستجو در محلهای مشخص شده حادثه نیاز به اعزام تیم تخصصی دارد، تیمهای آموزش دیده نیز باید برای اعزام به کوه با گروههای امدادی هاماهنگی کنند که شاهد حادثه دیگری نباشیم.

وی افزود: مسئولان هواپیمایی کشور و نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی نیز به محل رسیدند.

کد مطلب 4231512

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