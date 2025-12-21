به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس جعفری بعد از ظهر یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان نقده با بیان اینکه در مرحله نخست ۳۷۲ محله شهری و ۹۶ روستایی را تحت پوشش قرار میدهد، افزود: این طرح به دنبال حل مشکلات همه اقشار مردم بوده و میخواهد صدای همه مردم را بشنود که در همین راستا در حال برگزاری همایش سرمایه گذاری در شهرستان هستیم تا بتوانیم پارهای از مشکلات مردم بخصوص در بخش اشتغال را حل کنیم.
مسئول ستاد تخصصی اقشار بسیج سپاه شهدای آذربایجانغربی نیز در این نشست، با اشاره به اینکه شورای تحول در طرح محله بر اساس پیشرفت محله است افزود: در این طرح اقشار مختلف مردم با شناسایی مشکلات و آسیبشناسی محلههای مختلف، با کمک مسئولان در مسیر حل مشکلات قدم بر میدارند؛ به عبارت دیگر، حل مشکلات مردم توسط خود آنها انجام میشود.
سرهنگ قهرمان عیوضلو افزود: رشد سریع، رفع مشکلات، شناسایی اقشار آسیب پذیر، کمک به امنیت پایدار مردمی، جهت خوب کردن حال محلات توسط خود شورای محله و کمک دستگاههای اجرایی از اهداف مهم این طرح است.
سرهنگ زوار فرمانده سپاه نقده نیز با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی و آغاز طرح محله محور از سال ۹۶، افزود:، همدلی و آسیبشناسی درست، با این رویکرد میتوان مشکلات مردم در حوزههای مختلف را حل و پایههای امنیت پایدار را محکمتر کرد.
وی افزود: نگاه بسیج، در کنار هم بودن و با هم بودن است. بسیج در واقع به دنبال تقویت انسجام ملی است و طرح محلهمحور هم در واقع برگرفته از همین تدبیر است، چرا که مردم در کنار هم برای حل مشکلات یکدیگر تلاش میکنند و در واقع مسیر مردمی عمل کردن است.
در ادامه این نشست، مسئولان نقده با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت و یکپارچگی، در میان مردم بودن مسئولان و خدمت بیمنت به اقشار مختلف مردم، اظهار داشتند که بزرگترین سرمایه اجتماعی و عامل عزت و اقتدار ایران اسلامی، مردمی هستند که بارها دینشان را به انقلاب و شهدا ثابت کردهاند.
