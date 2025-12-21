سایه‌ تورم بر بلندترین شب سال در بم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با نزدیک شدن به شب یلدا، بلندترین شب سال، در شهرستان بم، واقعیت تلخ ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید، بر سنت‌های شادکامی سایه انداخته است.

گزارش‌های میدانی حاکی از کاهش قدرت خرید مردم است و افزایش گرانی‌ها موجب شده مردم خریدهای این شب را کاهش دهند.

رکود در بازار و نگرانی کسبه

بسیاری از صنوف در شهر بم، به‌ویژه فروشندگان اقلام مرتبط با شب یلدا، روزهای سختی را سپری می‌کنند. حسین زاده، یکی از کسبه منطقه، با ابراز تأسف از وضعیت موجود، به خبرنگار مهر گفت: امسال فروش ما حتی به ده میلیون تومان هم نرسیده و دستمزد روزانه شاگردم را هم نمی‌توانیم تأمین کنیم. ما با سرمایه هشتاد میلیون تومانی وارد بازار شب یلدا شدیم، اما اکنون تمام چک‌هایمان برگشت خورده است.

وی افزود: توان خرید مردم پایین آمده است، به گونه‌ای که یکی از مشتریان تنها توانست دویست تا سیصد هزار تومان آجیل بخرد و می‌گفت این مقدار باید بین هشت نفر از اعضای خانواده تقسیم شود.

این وضعیت تنها به اصناف محدود نمی‌شود و فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه، از کارمندان تا رانندگان سرویس‌های اینترنتی، سنگینی می‌کند.

یک شهروند جوان بمی که نیروی شرکتی است و حقوق خود را دریافت نکرده، با اشاره به سختی تأمین مایحتاج روزمره، گفت که سعی می‌کنیم این شب را ساده برگزار کنیم.

تأکید مسئولان بر نظارت قاطع تعزیرات بر بازار

در واکنش به نگرانی‌های موجود، مسئولان شهرستان بم بر تشدید نظارت‌ها برای کنترل بازار در آستانه یلدا تأکید کرده‌اند.

رئیس تعزیرات حکومتی بم، گفت: با اجرای طرح نظارتی ویژه، گشت‌های مشترک تعزیرات با همکاری جهاد کشاورزی، صمت، اتاق اصناف و بهداشت، بازار را رصد می‌کنند.

حسن صنعتی، افزود: پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی، احتکار و شکایات مردمی با قید فوریت رسیدگی شده و ابزارهایی نظیر پلمب واحد متخلف، نصب پارچه تخلف و جریمه‌های نقدی بازدارنده برای جلوگیری از تکرار، اعمال خواهد شد و برخورد با متخلفان قاطع است.

تمایز بین گرانی و گران‌فروشی

فرماندار شهرستان بم، نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران، بر لزوم پایش مستمر بازار برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تأکید کرد.

وحدت عیدی، با تبیین تفاوت میان گرانی ناشی از مبادی تولید و گران‌فروشی، هشدار داد که با هرگونه تخلف صنفی به‌طور جدی برخورد خواهد شد.

وی از اصناف شهرستان بم خواست تا با درک وضعیت معیشتی مردم، از افزایش قیمت‌ها خودداری کنند.

عیدی، همچنین از شهروندان خواست تا تخلفات مشاهده شده را از طریق فرمانداری یا تعزیرات پیگیری کنند.

این مقامات با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر عدالت اقتصادی، یادآور شد: بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و حمایت هدفمند، نظارت‌های مقطعی تأثیر پایداری در کاهش فشارهای مالی بر اقشار آسیب‌پذیر نخواهد داشت و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.