به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید حسین‌پور، عصر یکشنبه در نشست شورای راهبری بانوان گرگان، با قدردانی از تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اظهار کرد: شورای راهبری بانوان یک مجموعه تک‌بعدی نیست و با نگاهی جامع، تمام دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی منطبق با گفتمان انقلاب اسلامی را دنبال می‌کند.

وی با بیان اینکه هم‌افزایی و انسجام فعالیت‌ها از مهم‌ترین کارکردهای این شورا است، افزود: این رویکرد زمینه‌ساز طراحی و اجرای عملیات‌های فرهنگی مؤثر و گسترده در سطح شهرستان شده و می‌تواند نقش مهمی در جریان‌سازی اجتماعی ایفا کند.

رئیس تبلیغات اسلامی گرگان با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در جامعه، گفت: توانمندسازی، روایت‌گری و گفتمان‌سازی از جمله محورهای اصلی فعالیت بانوان در این شورا است که در قالب معرفی الگوی زن مجاهد، پیشرو و موفق ایرانی دنبال می‌شود؛ الگویی که هویت امروز زن در ایران اسلامی را به‌خوبی نمایان می‌کند.

حسین‌پور با اشاره به سهم قابل توجه بانوان در جمعیت شهرستان گرگان، خواستار نگاه ویژه و حمایت‌های مادی و معنوی بیشتر از این حوزه شد و افزود: استمرار ارتباط، ارائه گزارش‌های منظم و بهره‌گیری از راهنمایی‌های مدیریتی می‌تواند اثربخشی این فعالیت‌ها را افزایش دهد.

وی همچنین بر ضرورت دیده‌شدن فعالیت‌های بانوان در سطح مدیریت‌های کلان استان تأکید کرد و گفت: این اقدامات، فعالیت‌های کوچکی نیست و نیازمند توجه ویژه مسئولان استانی است.

رئیس تبلیغات اسلامی گرگان با تقدیر از اعضای شورای راهبری و فعالان حوزه رسانه، نقش رسانه را در برجسته‌سازی فعالیت‌های بانوان مهم دانست و بر تقویت ضریب رسانه‌ای این حوزه تأکید کرد.

