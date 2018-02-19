وضعیت مالیات محصولات دخانی فاصله زیادی باحدود توصیه شده دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بهداشت وزارت بهداشت ضمن تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به پیشنهاد کاهش مصرف مواد دخانی، رای دادند، اذعان داشت کماکان وضعیت مالیات محصولات دخانی فاصله زیادی باحدود توصیه شده سازمان جهانی بهداشت که ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی است دارد.

علیرضا رئیسی گفت: تصویب بند الحاقی ۷ تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷ که در اجرای بند ب ماده ۶۹ قانون الحاق تنظیم برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۷۳ قانون برنامه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت نشان دهنده توجه نمایندگان محترم به اجرای قوانین وضع شده برای کاهش مصرف دخانیات و ارتقای سلامت عمومی از این طریق بود.

وی افزود: پیشنهاد اولیه تصویب شده در کمیسیون تلفیق ۳۵۰ ریال به ازای هر نخ تولید داخل و ۵۰۰ ریال واردات بود که با ابراز نگرانی از زیان دیدن تولید داخل و از دست رفتن مشاغل مجددا مورد بازبینی قرار گرفت و تقلیل یافت.

وی ادامه داد: اختلاف ارقام مالیاتی بین انواع محصولات دخانی مصرفی در کشور موجب عدم کارایی سیاست افزایش مالیات بر کاهش مصرف می شود. این تصمیم که با هدف حمایت از تولید داخل گرفته شده است مانع افزایش موثر قیمت این محصولات می شود و کماکان توانایی خرید این محصولات مرگ آور با حداقل هزینه ها و حداکثر تبعات وجود دارد.

معاون بهداشت بیان داشت: این در حالی است که با راه اندازی کارخانجات تولید سیگار در کشور بهانه قاچاق از مدعیان این موضوع گرفته شده است و وزارت صنعت می توانست الزاماتی را برای سرمایه گذاران خارجی نسبت به ارتقای شرکت داخلی جهت یکسان سازی سیاست های کنترلی وضع کند.

دکتر رییسی ادامه داد: معضل دیگر بخش سلامت در این زمینه افزایش بی رویه مصرف قلیان در جامعه است که متاسفانه در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم کمترین ارقام برای تنباکوی آن در نظر گرفته شده است. با توجه به مطالعات بی شمار انجام شده در سطح بین الملل که موثرترین ابزار کنترل و کاهش مصرف دخانیات را اجرای موثر مداخلات مبتنی بر قیمت از طریق افزایش مالیات اعلام کرده است، نیاز به استمرار حمایت های دولت و مجلس برای افزایش مالیات این محصولات وجود دارد.