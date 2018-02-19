گلایه گوجه کاران هشت بندی به افت شدید قیمت در بازار

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه هشتبندی از قطب های اصلی کشاورزی استان هرمزگان در تولید انواع محصولات صیفی نظیر گوجه فرنگی، خیار سبز، هندوانه، پیاز، لوبیا، فلفل و کلم است.

به واسطه وجود مزارع حاصلخیز در هشتبندی بیش از ۱۲ هزار هکتار از مزارع این منطقه به کشت انواع صیفی جات اختصاص دارد که بخش مهمی از آن به کشت گوجه فرنگی( بیش از چهار هزار هکتار) اختصاص دارد.

علاوه بر ایجاد اشتغال برای بیش از ۳۵ هزار نفر جمعیت ثابت در منطقه هشتبندی در مزارع این منطقه، برای بیش از ۲۰ هزار نفر از بیکاران جویای کار شهرستان های جنوبی استان کرمان نظیر منوجان ، کهنوج و قلعه گنج و همچنین شهرستان های شرقی هرمزگان نظیر بشاگرد، بخش مرکزی شهرستان میناب و بخش جغین شهرستان رودان اشتغالزایی شده است که این امر نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و آسیب های اجتماعی در این مناطق دارد.

تولید انواع صیفی جات در منطقه هشتبندی با هزینه های بسیاری همراه است و کشاورزان از مرحله کشت تا برداشت هزینه های سرسام آوری صرف تامین نهاده های کشاورزی ، سموم ، کود ، آب و نیروی کارگری می کنند.

یکی از دغدغه های کشاورزان در منطقه هشتبندی هرمزگان همواره بازاریابی برای فروش محصولات بوده است و افت شدید قیمت محصولات سالیان متمادی است که گریبان گیر کشاورزان این خطه از هرمزگان است و تاکنون چاره اندیشی اساسی برای این مهم از سوی متولیان بخش کشاورزی هرمزگان نشده است.

در روز های اخیر افت شدید قیمت محصول گوجه فرنگی در میادین تره بار هشتبندی باعث غافلگیری بی سابقه کشاورزان شده است.