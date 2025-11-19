  1. استانها
۲۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۰۷

میدان عرضه و فروش خیار سبز در هشتبندی هرمزگان

بندرعباس-میدان تره بار هشتبندی مهمترین مرکز خرید و فروش هزاران تن محصول خیار سبز و ارسال آن به شهرهای بزرگ کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، محصول خیار سبز برداشتی خیار سبز در هشتبندی اغلب به شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، تبریز، بندرعباس و… ارسال می‌گردد.

برداشت محصول خیار سبز در هشتبندی که از اوایل آبان آغاز شده است تا اواخر آذرماه ادامه دارد.

