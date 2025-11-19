میدان عرضه و فروش خیار سبز در هشتبندی هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، محصول خیار سبز برداشتی خیار سبز در هشتبندی اغلب به شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، تبریز، بندرعباس و… ارسال می‌گردد.

برداشت محصول خیار سبز در هشتبندی که از اوایل آبان آغاز شده است تا اواخر آذرماه ادامه دارد.