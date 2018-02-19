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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۸

نتایج مطالعات طرح ریز پهنه بندی لرزه ای مورد استفاده قرار گیرد

نتایج مطالعات طرح ریز پهنه بندی لرزه ای مورد استفاده قرار گیرد

ارومیه - معاون هماهنگی امورعمرانی استاندارآذربایجان غربی خواستار بهره گیری از نتایج مطالعات طرح ریز پهنه بندی لرزه ای ارومیه درتدوین طرح تفصیلی این شهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کهوریان در جلسه شورای فنی استان با قدردانی از اداره کل راه وشهرسازی استان و مهندسین، مشاور مجری طرح ریزپهنه بندی شهر ارومیه گفت:نتایج و یافته های این مطالعات باید ابتدا درگروه نظارت طرح بررسی و پس از تصویب اعضای آن برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود.

وی  نتایج این طرح را با اهمیت توصیف کرد و از دستگاههای اجرایی، مهندسان و مشاوران و طراحان فنی خواست از نتایج آن برای مقاوم سازی ساخت وسازها وایمن کردن ساختمانها و تاسیسات، تدوین معیارها وضوابط فنی و تدقین ضوابط طرح تفصیلی شهر ارومیه استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین با اشاره به ضرورت اجرای مصوبات شورای فنی توسط دستگاههای اجرایی تاکید کرد:عملکرد دستگاههای اجرایی نسبت به مصوبات این شورا ارزیابی و گزارش آن ارائه خواهد شد.

دراین نشست مدیر فنی طرح مطالعات ریزپهنه بندی شهر ارومیه با اشاره به آغاز اجرای این طرح از سال ۸۹ گفت:در اجرای این طرح حدود ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور همکاری می کنند و از کاملترین مطالعات ژئوتکنیک در کشور به شمار می آید.

مهدویان با بیان اینکه طرح مطالعات ریزپهنه بندی شهرارومیه ۹۰ درصد پیشرفت دارد افزود:برای اجرای این مطالعات ۱۰۸ گمانه در مناطق مختلف شهر ارومیه زده شده که این تعداد کمانه در کشور بی نظیر است و نتایج این گمانه ها استخراج شده است.

در جلسه شورای فنی استان گزارش نظارتی از طرح های عمرانی شهرستان تکاب که شهریورماه امسال بازدید شده ارائه شد.

کد مطلب 4232272

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