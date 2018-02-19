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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۲۷

در شیراز؛

نشست «تعامل هنر و حقوق کودکان و نوجوانان» برگزار می شود

نشست «تعامل هنر و حقوق کودکان و نوجوانان» برگزار می شود

شیراز- نشست تخصصی هنری و فرهنگی با عنوان «تعامل هنر و حقوق کودکان و نوجوانان» برگزار می شود.

دبیر این نشست تخصصی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: این نشست یک روزه با محوریت کودکان و نوجوانان و زندگی اجتماعی آنان، دوم اسفند ٩ تا ١٢ صبح در سالن غزل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس برگزار خواهد شد.

مهگان فرهنگ با اشاره به اینکه از موارد مهم ارتباطی هنر، جامعه و کودکان امروز با تمامی شرایط زندگی معاصر می باشد، عنوان کرد: در این نشست علمی هنری سخنرانانی در حوزه های آموزشی و پژوهشی کودکان به ارائه مطالب می پردازند و مواردی را در رابطه با آنچه امروزه در زندگی اجتماعی شان مطرح است را برای هنرمندان حاضر در این نشست خواهند گفت.

فرهنگ در ادامه افزود: سخنرانان از اساتید فعال اجتماعی، فرهنگی در حوزه های کودکان و نوجوانان می باشند.

وی با بیان اینکه برگزارکنندگان این نشست اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز، اداره آسیب های اجتماعی آپ، حوزه هنری، خانه فرهنگ جاودان، گروه همیار کودکان، نگارخانه و بخش کودک و نوجوان سروناز با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس هستند، افزود: برنامه در قالب یک پانل علمی با مخاطبان هنرمند توسط بهاره شفیعی، رئیس پانل تخصصی نشست که از مشاوران گروه علمی و برنامه ریزی این رویداد می باشد، اداره می شود.

فرهنگ اضافه کرد: سخنرانان نشست عبارتند از خانم دکتر ظریفی، صلاح و زرین کلاه  که از فعالان حوزه آموزش، طب بالینی و اجتماعی کودکان می باشند.

این درحالیست که به گفته دبیر نشست یادشده، مخاطبان این نشست طیف متفاوتی از هنرمندان و علاقمندان به هنر هستند،  در شاخه های مختلف  که پس از نشست می توانند با فراخوانی که در نشست جهت همکاری و برپایی فعالیت بعدی ارایه می شود، با کسب اطلاعات علمی از این رویداد به ارائه آثار بپردازند.

فرهنگ در عین حال اعلام کرد: روز یادشده، از پروژه مطالعه عکاسی فاطمه نهاری با عنوان «سکوت شکسته» رونمایی و عصر همان روز ساعت١٨ نمایشگاه عکس-پرفورمنس این عکاس جوان در نگارخانه سروناز افتتاح می شود.

این فعال فرهنگی همچنین اعلام کرد: اکران فیلمی از «مانجوناتان»، کارگردان جوان کودک و نوجوان هند که به همراه تحلیل یکی از اساتید پانل می باشد، از رخدادهای مهم این نشست است.

وی ادامه داد: مانجوناتان از کارگردانانی است که در حوزه دنیای کودکان و نوجوانان و آسیب های آن ها فیلم های بسیار موفقی ساخته است؛ او از اعضا سیفژ می باشد و این هماهنگی از طریق دفتر سیفژ  و خود کارگردان با دبیر نشست صورت گرفته است.

فرهنگ با بیان اینکه نشست و رویداد یادشده با همکاری نهادها و حمایت های مختلف همراه بوده است، در عین حال تصریح کرد: این آخرین  فعالیت ما در انجمن هنرهای نو می باشد و قطعا این انجمن  که میزان فعالیتش طی این ٦ ماه کاملا مشخص و واضح بوده ولی هنوز مراحل ثبت و رشد خود را طی می کند، بر اساس درخواست قبلی من که دوماه پیش هم داده شده بود و همچنین دوستان اجرایی اداره کل، این انجمن از این لحظه به مسئولان فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس سپرده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر علمی، تخصصی این نشست مهگان فرهنگ، فعال حوزه کودکان و هنر است و این نشست از ماه ها پیش توسط انجمن هنرهای نو، معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، اداره ادبی هنری، حوزه هنری فارس و اداره آموزش و پرورش ناحیه ۳ شیراز و دفتر تکنولوژی آموزشی آموزش و پرورش در حال برنامه ریزی بوده است؛ این نشست اولین فعالیت هنری، بین رشته ای(علمی تخصصی) است.

کد مطلب 4232420

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