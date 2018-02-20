«پدر» از عشقی متفاوت می گوید/ پرداختن به شکاف طبقاتی در سریال

حامد عنقا نویسنده «پدر» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این سریال که چندی پیش به کارگردانی بهرنگ توفیقی کلید خورد، گفت: سریال «پدر» قصه ای عاشقانه اما متفاوت دارد که درباره عشق دختر و پسری است که هیچ گاه فکر نمی کنند این عشق به سرانجام برسد.

وی ادامه داد: این قصه ممکن است کمی غیرمتعارف باشد چون امتداد عشق این دختر و پسر بدون حضور یکی از آنها اتفاق می افتد.

عنقا درباره زمانی که این سریال در آن روایت می شود، اظهار کرد: زمان این سریال به دوره حال تعلق دارد. ما فکر می کنیم حتما باید جنگ باشد و یکی کشته شود تا دیگری تنها باشد اما این سریال اینگونه نیست و در زمان امروز این عشق جریان دارد.

این نویسنده در پایان درباره قصه این سریال و فضای اجتماعی آن یادآور شد: فکر می کنم خیلی از مسایل مبتلابه جامعه امروز ما مخصوصا جوانان و طبقات مختلف اجتماعی در این قصه وجود دارد. این شکاف طبقاتی که احساس می کنیم در جامعه وجود دارد و نمی توان ارتباط درست و بی واسطه بین این طبقات ایجاد شود از جمله دغدغه هایی است که در سریال مطرح می شود.

در خلاصه داستان این سریال، آمده است: «حامد پسر جوانی است که طی یک ماجرا درگیر داستانی عشقی می‌شود. او به خاطر اعتقاداتش و پدری که برایش الگویی تمام عیار است ناچار سر یک دو راهی قرار می‌گیرد که باید دست به انتخابی سرنوشت‌ساز بزند…»

مهدی سلطانی، لعیا زنگنه، پوریا پورسرخ بازیگران اصلی این سریال هستند که این روزها در حال تصویربرداری برای شبکه دو سیما است.