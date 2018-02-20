پیکر مطهر پنج شهید گمنام در بوشهر تشییع شد

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره حضوری گسترده و پرشور در مراسم مربوط به شهدا دارند و امروز نیز شاهد حضور گسترده مردم بودیم.
غلامحسین خسروی ادامه داد: پنج شهید گمنام که امروز توسط مردم بوشهر تشییع شدند در سن ۱۹ سالگی، ۲۳ سالگی، ۲۴ سالگی، ۲۵ سالگی و ۲۷ سالگی در عملیاتهای کربلای ۴، رمضان، والفجر ۸ و تک دشمن در ام الرصاص، شرق بصره، فاو و زبیدات به شهادت رسیده بودند.
وی با اشاره به اینکه این شهدا در نقاط مختلف بوشهر خاکسپاری میشوند، افزود: دو شهید در دانشکده امام خامنهای، دو شهید در جزیره صنعتی صدار و یک شهید در حوزه علمیه بوشهر خاکسپاری میشود.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر بیان کرد: دو شهید دیگر در خورموج خاکسپاری شدند و چهار شهید در شهرستان عسلویه و یک شهید در دشتستان خاکسپاری میشوند.
وی خاطرنشان کرد: با خاکسپاری این ۱۲ شهید گمنام، تعداد شهدای گمنام مدفون در استان بوشهر به ۱۵۰ شهید خواهد رسید.
لازم به ذکر است که مراسم تشییع شهدا از بسیج مرکزی تا مصلی برگزار شد و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بر پیکر این شهدا نماز خواندند.
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