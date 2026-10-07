به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رستگار ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم جشن بادبادک ها در ایلام اظهار داشت: امروز به مناسبت روز جهانی کودک، برنامه جشن پرواز بادبادک‌ها با حضور والدین، کودکان، نوجوانان و دانش‌آموزان عزیز برگزار شد؛ این برنامه در قالب فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی اجرا گردید و فضایی شاد و صمیمی را برای خانواده‌ها فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه نمایش تماشا نیز به عنوان آخرین اجرای خود در همین روز از هفته ملی کودک به روی صحنه رفت، تصریح کرد: این نمایش با استقبال خوب کودکان و نوجوانان همراه شد و برنامه‌های متنوع دیگری نیز در همین راستا تدارک دیده شده بود که همه آنها با هدف ایجاد شور و نشاط در میان جامعه هدف اجرا شد.

رستگار در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی کانون در سطح استان، خاطرنشان کرد: از امروز پانزدهم تا بیست و یکم مهرماه، برنامه‌های متنوعی برای کودکان و نوجوانان و جامعه هدف کانون در سراسر استان در نظر گرفته شده است که شامل فعالیت‌های فرهنگی، هنری و ادبی می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام در پایان با تأکید بر اینکه ایجاد شور و نشاط اجتماعی در بین کودکان و نوجوانان، یکی از اولویت‌های اصلی این کانون محسوب می‌شود، گفت: تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های شاد و متنوع، لحظه‌های خوشی را برای این عزیزان رقم بزنیم و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنان را فراهم کنیم.