تعداد پیکرهای پیدا شده همچنان ۳۲ مورد است/اعزام ۷۰ نیروی دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده اظهار داشت: برنامه ریزی این بود که امدادگران بتواند از صبح آنجا باشند و پیکرها را منتقل کنند اما امکان پرواز نبود.

وی افزود: هم مه و هم ابر و طوفان در محل است و در ستاد بحران طراحی کردیم از طرف سی سخت که جنوب دنا و پشت این کوه هاست، به محل دسترسی پیدا کنند.

استاندار اصفهان افزود: از پشت کوه مسیر هموارتر است و صبح ۷۰ نفر دیگر از نیروهای تکاور و کوهنورد را اعزام کردیم تا جایگزین نیروهای دیشب شوند.

وی با بیان اینکه از آن موقعیتی که هواپیما سقوط کرده تا قله ۲۰۰ متر است و خیلی شیب تندی دارد، اظهار داشت: شیب ۹۰ درجه و پربرف است و باد هم می وزد و حتی برای کوهنوردان ماهر هم مشکل است اما برنامه ریزی کردیم در صورت امکان پیکرها را به صورت زمینی و روی دوش نیروها منتقل کنند.

مهرعلیزاده تصریح کرد: تا این لحظه پیکری پایین نیامده است و همچنان همان ۳۲ پیکر در محل سقوط وجود دارد.