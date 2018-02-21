پدری به دست فرزندش در ماهنشان به قتل رسید

سرهنگ جعفر رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متأسفانه روز گذشته براثر اختلافات خانوادگی در یکی از روستاهای ماه نشان پسر خانواده پدر خود را ضربات چاقو به قتل رساند.

وی اظهار کرد: در جریان درگیری پدر با چوب‌دستی به فرزند خود حمله‌ور می‌شود و درنتیجه این امر باعث می‌شود که پسر به‌شدت عصبانی شده و با ضربات چاقو پدر خود را به قتل می‌رساند.

رئیس پلیس آگاهی استان زنجان گفت: مقتول در اثر ضربات چاقو از ناحیه بازو مجروح شده و در بیمارستان به علت خونریزی فوت می‌کند و قاتل پس از قتل از صحنه متواری شده بود که توسط مأموران انتظامی شهرستان دستگیر می‌شود.

رحمتی تأکید کرد: مأموران پلیس آگاهی نیروی انتظامی پس از اطلاع از این اتفاق بلافاصله به محل اعزام‌شده و قاتل را دستگیر می‌کنند و پرونده برای کسب اطلاعات بیشتر، در دست بررسی است.