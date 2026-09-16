به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، چهارشنبه شب در حاشیه برگزاری مراسم شب فرهنگی فوتبال استان کرمان در گفتگو با خبرنگاران با ارزیابی وضعیت فعلی باشگاههای ورزشی اظهار داشت: اگرچه تمامی باشگاهها با عنوان فرهنگی-ورزشی فعالیت میکنند، اما واقعیت این است که در عمل، کار فرهنگی در اولویت دوم قرار دارد.
وی با تشریح فضای حاکم بر مسابقات افزود: اولویت نخست باشگاهها پیروزی است؛ بهطوری که وقتی در جریان یک مسابقه اشتباه داوری رخ میدهد یا نتیجه مطابق میل تیمها رقم نمیخورد، تمامی مباحث فرهنگی بهطور کامل به حاشیه میروند و فراموش میشوند.
تاج، در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات اخیر در ورزشگاهها اشاره کرد و گفت: اقدامات مثبتی در سطح باشگاهها آغاز شده که انتشار پوسترهای فرهنگی پیش از مسابقات از آن جمله است.
وی ادامه داد: همچنین ورود بانوان به ورزشگاهها، جو حاکم بر مسابقات را خانوادگیتر و فرهنگیتر کرده است، هر چند معتقدم تا رسیدن به نقطه مطلوب جامعه، هنوز راه زیادی باقی است و باید تلاشهای بیشتری صورت گیرد.
رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه، استان کرمان را یکی از قطبهای اصلی و «سرتیتر» ورزش فوتبال ایران توصیف کرد و ضمن قدردانی از حمایتهای استاندار کرمان از تیم فوتبال خاتون بم، خاطرنشان کرد: کرمان با داشتن دو تیم در لیگ برتر، تیمهای قدرتمند در حوزه بانوان، فوتسال و فوتبال ساحلی، جایگاهی ممتاز در کشور دارد.
تاج، با اشاره به ظرفیتهای بالای فوتبال ساحلی کشور تأکید کرد: فوتبال ساحلی رشتهای مظلوم است که نیاز به حمایت ویژه دارد و ما در این رشته در سطح جهانی حرفهای زیادی برای گفتن داریم و معتقدم با سرمایهگذاری متمرکز، دستیابی به سکوی نخست جهان برای ایران در آیندهای نزدیک دور از دسترس نیست.
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