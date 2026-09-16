احداث پل فلزی روی دره گرمسیری برازجان؛ اتصال مستقیم و ایمن محلات

اصغر کشوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه احداث پل فلزی عابر پیاده بر روی دره گرمسیری شهر برازجان با مشارکت اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر و شهرداری برازجان و در راستای سیاست‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران اجرا شده است.

وی افزود: رفع محرومیت از محلات هدف بازآفرینی شهری، افزایش سرانه دسترسی‌های محلی، تسهیل تردد و ارتقای ایمنی شهروندان از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به مشخصات فنی پل اظهار کرد: این سازه ۱۷.۵۰ متر طول، ۱۲.۲۸ متر دهانه و ۱.۷۰ متر عرض مفید دارد و زیربنای آن با احتساب سازه به ۲۹ مترمربع می‌رسد.

اتصال ایمن دو محله برازجان

کشوریان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای این پروژه، ایجاد اتصال ایمن و تسهیل تردد میان دو محله پرجمعیت حسین‌آباد و گرمسیری برازجان است؛ چراکه وجود دره گرمسیری در سال‌های گذشته ارتباط مستقیم و ایمن ساکنان این دو محله را با دشواری مواجه کرده بود.

وی ادامه داد: احداث این پل از مطالبات چندین‌ساله شهروندان دو محله بود و با اجرای آن، مسیر دسترسی ساکنان به شکل ایمن‌تر و مناسب‌تری فراهم شده است.

تحقق وعده در کمتر از پنج ماه

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر درباره روند اجرای پروژه بیان کرد: در سفر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر و همچنین بازدید مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با حضور معاون فرماندار دشتستان، معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی استان، مسئول بازآفرینی این اداره‌کل و معاون شهرداری، اجرای این پروژه به شهروندان وعده داده شد.

کشوریان گفت: خوشبختانه این وعده در کمتر از پنج ماه محقق شد و عملیات اجرایی احداث پل نیز در مدت کمتر از یک ماه به پایان رسید.

وی درباره اعتبار پروژه اظهار کرد: مجموع هزینه‌کرد احداث این پل سه میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان بوده که از این میزان، دو میلیارد تومان از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران به حساب پیمانکار واریز شده و تأمین و پرداخت مابقی هزینه‌ها بر عهده شهرداری برازجان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های رفاهی، دسترسی و ایمنی در محلات واقع در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری از اولویت‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان است.

کشوریان افزود: امیدواریم با بهره‌برداری از این پل، ضمن ارتقای ایمنی تردد، گام مؤثری برای بهبود دسترسی و رفاه ساکنان محلات حسین‌آباد و گرمسیری برازجان برداشته شود.