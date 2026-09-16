استاندار کرمان: فوتبال ظرفیتی مهم برای اعتلای فرهنگ نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، چهارشنبه شب در مراسم شب فرهنگی فوتبال استان کرمان که با حضور رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روسای هیات های فوتبال استان های کشور و سرمربی و اعضای تیم فوتبال بانوان خاتون بم برگزار شد با اشاره به جایگاه فوتبال در استان کرمان گفت: فوتبال با فرهنگ و هویت کرمان در هم آمیخته است.

وی افزود: تعدد تیم‌های استان کرمان در رقابت‌های باشگاهی کشور در لیگ برتر و دسته یک، در بخش آقایان و بانوان و همچنین حضور بین‌المللی تیم‌های فوتبال آقایان و بانوان، از ظرفیت‌های فوتبال استان است.



طالبی، ادامه داد: امروز کرمان یکی از قطب‌های فرهنگی ورزشی کشور است و این موضوع مرتبط با علاقه مردم استان کرمان به فوتبال است.



استاندار کرمان با تأکید بر مسئولیت فرهنگی در قبال نسل جوان بیان کرد: این فوتبال می‌تواند یکی از کارکردهایش ارتقای فرهنگ کشور و فرهنگ متناسب با نسل جوان امروز باشد.



وی گفت: باید از علاقه جوانان به فوتبال برای ارتقای فرهنگی در جامعه استفاده شود و جوانان صرفاً به‌عنوان تماشاگر یا بازیکن فوتبال دیده نشوند، بلکه به‌ عنوان عناصر زیست‌بوم فرهنگی کشور برای آنها برنامه‌ریزی شود.



وی همچنین ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان را مورد توجه قرار داد و گفت: اگر راهبرد فرهنگی داشته باشیم، قطعاً شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان می‌روند به این سمت که از فرهنگ بهتر و بیشتر در برنامه‌های خودشان و در کنار توجهشان به ورزش استفاده کنند.



طالبی، با اشاره به ضرورت هم‌فکری و برنامه‌ریزی در این زمینه اظهار کرد: ما نیاز به یک هم‌ فکری، هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی داریم که بتوانیم راهبردهای فرهنگی را به باشگاه‌ها بدهیم.



وی افزود: باید از باشگاه‌ها انتظار داشت که از ظرفیت مسئولیت اجتماعی خود در مباحث فرهنگی نیز استفاده کنند.



طالبی، گستره جغرافیایی فوتبال در استان کرمان را یکی دیگر از ظرفیت‌های این حوزه دانست و گفت: برخلاف بسیاری از استان‌ها که مرکز استان یا حداکثر دو شهر درگیر فوتبال هستند، در کرمان شهرهای کرمان، بم، رفسنجان، سیرجان، شهربابک و دیگر شهرستان‌ها کم‌وبیش درگیر فوتبال هستند.



وی افزود: این گستره جغرافیایی به نظر در کل کشور بی‌نظیر است و همین گستره جغرافیایی بهترین فرصت برای کار فرهنگی است.



استاندار کرمان همچنین بر جایگاه بانوان در فعالیت‌های فرهنگی فوتبال تأکید کرد و گفت: در کار فرهنگی جایگاه بانوان، جایگاه پررنگی است.



وی با اشاره به حضور تیم‌های مطرح استان کرمان در ورزش بانوان، این ظرفیت را فرصتی برای استفاده از توان و همراهی بانوان در حوزه فرهنگ دانست.