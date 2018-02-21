پخش اولین مستند از سقوط هواپیمای تهران-یاسوج در تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، هفتمین قسمت از برنامه تلویزیونی «۳۶۰ درجه»، موضوع سقوط هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان را مورد بررسی قرار داده است.

حذف پرواز تهران-یاسوج از رادارهای هواپیمایی تبدیل به دلهره‌آور ترین خبر روز یکشنبه ۲۹ بهمن شد. هواپیمای ATR هواپیمایی آسمان که صبح روز یکشنبه تهران را به مقصد یاسوج ترک کرده بود با ۶۶ سرنشینش به قله دنا خورد و سقوط کرد.

«۳۶۰ درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژه‌های مهم جامعه در طول یک هفته تهیه و تولید می‌شود. به روز و به لحظه بودن موضوعات از ویژگی‌های اصلی این برنامه تلویزیونی است.

«۳۶۰ درجه» با تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدهادی نعمت‌اللهی، جمعه هر هفته ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند پخش می‌شود. شنبه‌ها ساعت ۱۴:۳۰ نیز بازپخش این برنامه تلویزیونی روی آنتن می‌رود.