از بودجه ای که برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده راضی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره اینکه بودجه تعیین شده برای این وزارتخانه در سال ۹۷ تا چه اندازه رضایت بخش است، گفت: باید واقع بین بود، بین ایده آل ها و آرزوها تا واقعیات فاصله است.

وی افزود: ما کشور پهناوری داریم که مشکلات متعددی پیش روی دستگاه های اجرایی آن است، ضمن اینکه دولت فقط بخش بهداشت و درمان را ندارد و باید سایر بخش ها را نیز در نظر گرفت اما در عین حال ما راضی هستیم.

قاضی زاده هاشمی درباره اینکه در آستانه ایام نوروز مجموعه های مرتبط با وزارت بهداشت چه خدماتی را برای مردم به خصوص در سفرهای نوروزی خواهند داشت، گفت: همه دستگاه ها در ایام تعطیلات برنامه های ویژه ای دارند، از جمله دستگاه های خدماتی که در این بین وزارت بهداشت هم همه ساله برنامه هایی دارد که حتما برای رفاه حال مردم آن را انجام خواهد داد.

وزیر بهداشت درباره افزایش نرخ دارو گفت: هیچ افزایش قیمت دارویی نداشتیم در عین حال بیمه ها متفاوت عمل می‌کنند و ممکن است تغییری در بیمه ها ایجاد شده باشد اما ما افزایش قیمت دارو نداشتیم.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه باید پذیرفت که با توجه به افزایش قیمت نرخ ارز و اینکه بخشی از مواد اولیه و تجهیزات دارویی وارداتی است و باید کمیسیون قیمت‌گذاری رفتار منطقی داشته باشد تصریح کرد: بالاخره در عین حال که رعایت حال مردم می‌شود باید به نحوی نباشد که کمبود دارو در بازار ایجاد شود.