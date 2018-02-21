طرح های دومین سند تدبیر توسعه بر مبنای ایجاد اشتغال ایجاد شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید خدابخش پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه مشترک با شورای راهبری تدوین دومین سند تدبیر توسعه استان اظهار کرد: تدوین اولین نسخه این سند که در سال ۹۲ انجام شد کار بسیار ارزشمندی است و ما پایه‌های نظری آن را کاملا قبول داریم؛ اما برای اینکه برنامه‌های آن عملیاتی‌تر شود نیاز به بازنگری داشت که این بازنگری نیز در دومین نسخه آن در حال انجام است.

وی افزود: در حدود ۷۰ سال گذشته توسعه مملکت بر پایه منابع مالی دولت بود و بیشتر به توسعه سیاسی توجه می‌شد و استقرار غیرمنطقی برخی از کارخانجات بزرگ در تعدادی از شهرها موید این مطلب است؛ اما حالا دولت منابع مالی محدودی دارد و برای مدیریت این منابع محدود نیاز به برنامه‌ریزی‌هایی مثل تدوین سند تدبیر توسعه داشتیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی کاهش تعداد هسته‌های کلیدی اولین سند تدبیر توسعه استان از ۴۰ هسته به ۱۳ هسته در دومین سند را اقدامی ارزشمند عنوان و تصریح کرد: توجه به مقولاتی مثل حمل و نقل بسیار ضروری به نظر می‌رسد؛ چرا که در مقطع کنونی پروژه‌های مرتبط مثل راه‌ و راه‌آهن تبدیل به مطالبه عمومی شده است.

وی با اشاره به ردیف اعتباری راه‌آهن‌های شعبه‌ای مثل بستان‌آباد- سراب در قانون بودجه سال ۹۷، از برقی کردن راه‌آهن جلفا یاد کرد و گفت: با تکمیل این راه‌آهن به شبکه ریلی اتحاد جماهیر شوروی در منطقه آزاد ارس وصل خواهیم شد.

خدابخش پیشرفت پروژه متروی تبریز را نیز مطلوب و فوق‌العاده ارزیابی و تصریح کرد: لازم است به بحث نوسازی ناوگان حمل و نقل و برجسته کردن نقش فناوری اطلاعات در حمل و نقل جدی‌تر پرداخته شود.

این مسوول در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه می بایست راهبردهای ارائه شده ذیل هسته‌های کلیدی با واقعیتهای روز همخوانی داشته و قابلیت عملیاتی شدن داشته باشند، افزود: انتظار داریم طرحهای اجرایی نمودن هسته‌های ۱۳‌گانه دومین سند نیز تدوین شود.

استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: ما به عنوان نماینده دولت در استان خود را مکلف می‌دانیم برای ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری مشوق‌هایی را تعریف کنیم و انتظار داریم پروژه‌های سند تدبیر توسعه بر مبنای ایجاد اشتغال اجرایی شوند.

وی در عین حال بر لزوم آموزش مدیران، معاونان، حراست‌ها، ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌ها برای برخورد مناسب با سرمایه‌گذاران تاکید کرد و گفت: مدیران باید با اموری مثل انواع قراردادهای بین‌المللی، مشارکتی، مسائل بانک و بیمه آشنا باشند که در غیر اینصورت، قطعا با ایجاد چاله هوا در پرواز هواپیمای توسعه مواجه می‌شویم.

خدابخش توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی را زیربنای توسعه اقتصادی خواند و ابراز داشت: مهمترین نکته احترام به سرمایه‌گذار و اصلاح نگرش منفی گذشته به سرمایه‌گذار است.