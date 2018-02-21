به گزارش خبرگزاری مهر ، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی تحت عنوان «برگی از تاریخ» در کانال تلگرامی خود ناگفته ای از انتخابات ۸۸ را مطرح کرد.



ظاهرا دوشنبه ۲۵ خرداد ۸۸ بعد از ظهر از دفتر رئیس جمهور وقت اطلاع دادند که آقای رئیس جمهور ساعت ۲۱:۳۰ منتظر شماست. تعجب کردم چون ارتباط و رفت و آمدی نداشتم. سوال کردم از دفتر ایشان بپرسند موضوع چیست؟ پاسخ این بود که برخی مسائل روز.



علیرغم شلوغی کارها، با مشورت دبیر محترم و در ساعت مقرر به دفتر ایشان رفتم. در دفتر با آقای الهام مواجه شدم. به شوخی گفتم معلوم شد موضوع چیست و کار، کار چه کسی است؟ اظهار بی اطلاعی کرد. به همراه رئیس جمهور به یکی از اطاق ها رفتیم.



بعد از تعارفات گفت چرا نتیجه انتخابات را اعلام نمی کنید؟ _منظور اعلام صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان بود_ گفتم هنوز شکایت ها بررسی نشده است و در زمان دریافت و بررسی شکایات هستیم. قطعا بعد از بررسی شکایات، نتیجه نهایی اعلام خواهد شد. اصرار از ایشان که نتیجه را زودتر اعلام کنید و مقاومت از سوی من مبنی بر اینکه تا زمانی که شکایات رسیدگی نشود، امکان اعلام صحت انتخابات نیست.



البته موضوع دیگری نیز مطرح شد که فعلا از حوصله این متن خارج است.



یاد آوری این نکته ضروری است که این نظر از سوی سایر اعضا محترم شورا نه تنها مورد قبول واقع نگردید، بلکه مهلت قانونی رسیدگی به شکایات با موافقت رهبر معظم انقلاب تمدید هم شد.



حالا باید دید چه کسانی دنبال مهندسی انتخابات بودند؟ شورای نگهبان و یا مهندسی در کسوت مقام اجرایی.



آیا شورای نگهبانی که حتی حافظه و خاطره شخص ایشان از این واقعه هم می تواند شهادت دهد که در انجام وظایف نظارتی خود به مر قانون عمل کرده است و علی رغم اصرار عالی ترین مقام اجرایی کشور تن به اعلام پیش از موعد صحت انتخابات نداده است، تا چه رسد به اینکه اجازه دهد به آرای مردم به مثابه حق الناس توسط مجریان انتخابات خیانت یا تعرضی شود و خدای ناکرده نتیجه انتخابات تغییر کند، مهندسی کرده است؟



پر واضح است که کشور امروز نه نیازمند انتخابات مجدد است چون همه انتخابات سالم و قانونی برگزار شده اند، از جمله انتخابات ۸۸ و ۹۶ و نه نیازمند همه پرسی، چون هر از گاهی مانند ۲۲ بهمن امسال همه پرسی به صورت خود جوش و مردمی نیز انجام می شود.



ضرورت ایران امروز همت همه دلسوزان در برخورد با تکفیر، نفاق، انحراف و بر هم زنندگان آرامش و امنیت کشور و شهروندان است.



سخنگوی شورای نگهبان همچنین شعری از مثنوی مولوی در کانال خود منتشر کرده و نوشته : اندر احوال اوضاع فعلی!

آن شغالی رفت اندر خم رنگ

اندر آن خم کرد یک ساعت درنگ

پس بر آمد پوستش رنگین شده

که منم طاووس علیین شده

پشم رنگین رونق خوش یافته

آفتاب آن رنگها بر تافته

دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد

خویشتن را بر شغالان عرضه کرد

جمله گفتند ای شغالک حال چیست

که ترا در سر نشاطی ملتویست

از نشاط از ما کرانه کرده‌ای

این تکبر از کجا آورده‌ای

یک شغالی پیش او شد کای فلان

شید کردی یا شدی از خوش‌دلان

شید کردی تا به منبر بر جهی

تا ز لاف این خلق را حسرت دهی

بس بکوشیدی ندیدی گرمیی

پس ز شید آورده‌ای بی‌شرمیی

گرمی آن اولیا و انبیاست

باز بی‌شرمی پناه هر دغاست

که التفات خلق سوی خود کشند

که خوشیم و از درون بس ناخوشند

