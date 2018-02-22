موبایل ارزان قیمت با باتری ۴۰۱۰ میلی آمپری ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، شرکت Blu، تولید کننده موبایل های ارزان قیمت، مشخصات آخرین پرچمدار خود به نام Blu Vivo X را اعلام کرد.

Blu Vivo X مجهز به چهار دوربین در پشت و جلو دستگاه است. دو دوربین جلویی ۲۰ و ۸ مگاپیکسلی برای ثبت سلفی و دو دوربین پشتی ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی استاندارد هستند.

علاوه برآن موبایل یک نمایشگر ۶ اینچی با وضوح ۱۴۴۰در ۷۲۰ پیکسل دارد. شیشه جلویی دستگاه از جنس گوریلا گلس است.

Blu Vivo X دارای سی پی یو ۸ هسته ای Helio ۲.۶ GHz مدیا تک است. باتری این دستگاه ۴۰۱۰ میلی آمپری است که در کمتر از دو ساعت به طور کامل شارژ می شود. این موبایل علاوه بر باتری قدرتمند دارای ۴ گیگابایت RAM و ۶۴ گیگابات حافظه داخلی است. سیستم عامل Blu Vivo X اندروید نوقا۷ است.

همچنین موبایل مجهز به حسگر اثر انگشت و فناوری شناسایی صورت است.