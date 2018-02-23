الهلال حریف استقلال نبود/ پرسپولیس برابر السد بی برنامه بود

یدالله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی یک بر صفر استقلال برابر الهلال عربستان اظهار کرد: آبی‌پوشان شروع خوبی داشتند و توانستند یک بازی قابل قبول و منطقی را مقابل حریف پرقدرت عربستانی خود انجام دهند. الهلال مقهور بازی استقلال شد و آبی‌پوشان با توجه به شناخت خوبی که از حریف داشتند، توانستند به غیر از گلی که به ثمر رساندند، چندین موقعیت گل دیگر را به وجود بیاورند که اگر خوش‌شانس بودند، مطمئناً با گل‌های بیشتری حریف خود را شکست می‌دادند.

پیشکسوت باشگاه استقلال در خصوص عملکرد خط دفاع آبی‌پوشان گفت: مدافعان استقلال روز خوبی را پشت سر گذاشتند اگرچه در یکی، دو مورد هم اشتباه داشتند، اما در مجموع عملکرد آنها قابل قبول بود و نشان دادند که با این روند می‌توانند در بازی‌های آتی نیز موفق بوده و اجازه گلزنی به حریف را ندهند.

اکبری درباره خط هافبک و حمله استقلال افزود: باید بپذیریم حضور جباروف و امید ابراهیمی نعمت بزرگی برای استقلال است، آنها با پاس‌های دقیق خود، مهاجمان را در موقعیت گلزنی قرار داده و دیدیم که یکی از بهترین پاس‌های جباروف به شجاعیان رسید و اگر دروازه‌بان الهلال، توپ را با دست نمی‌زد، مطمئناً استقلال گل دوم را وارد دروازه حریف می‌کرد، اما همان مسئله باعث شد تا گلر الهلال اخراج شده و شرایط برای استقلال بهتر شود.

اکبری در خصوص وینفرد شفر اظهار کرد: سرمربی استقلال کاملاً به کارش مسلط شده، او چندین ماه است که با آبی‌پوشان زندگی می‌کند و درک و شناخت درستی از بازیکنان پیدا کرده و اعتماد لازم را به نفراتش دارد و توانسته یک ارتباط خوب برقرار کند و با توجه به اینکه آنالیزورهای خوبی هم دارد، حریف را به دقت ارزیابی می‌کند و بر اساس ارزیابی حریفانش، نفرات واجد شرایط را به میدان می‌فرستد.

وی درباره دیگر نتایج به دست آمده توسط تیم‌های ایرانی افزود: تراکتورسازی عملکرد خوبی در دو بازی گذشته نداشت و تا حدودی کارش برای صعود به دور بعد سخت شد، اما ذوب‌آهن توانست با دو گل حریفش را شکست داده و موقعیتش را در جدول بهبود ببخشد، ولی دیگر تیم ایرانی ناکام، پرسپولیس بود که در مقابل السد بسیار بی‌برنامه ظاهر شد و نتوانست بازی خوبی را از خود ارائه کند و شکست بعدی را از تیم السد پذیرا شد. بنده یقین دارم تا پایان دور مقدماتی، این تیم می‌تواند با بازی‌هایی که در تهران انجام می‌دهد و با حمایت هوادارانش، به دور بعد صعود کند.

پیشکسوت باشگاه استقلال در خصوص دیدار روز شنبه آبی‌پوشان برابر فولاد خوزستان در اهواز گفت: استقلال در هفته‌های آتی بازی‌های سختی پیش‌رو دارد، اگرچه فولاد در چند بازی گذشته کمی دچار افت شده، اما مطمئناً مقابل آبی‌پوشان با تمام وجود بازی خواهد کرد تا بتواند موقعیت خود را بهبود ببخشد و استقلال هم با برد خوبی که مقابل الهلال به دست آورده، با روحیه خوب به مصاف فولاد خواهد رفت تا بتواند با شکست این تیم، هم سه امتیاز را کسب کند و هم خود را آماده دربی کند که پنجشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.