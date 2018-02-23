ایران خودرو ۱۰ هزار دستگاه خودرو صادر می کند

به گزارش بازرگانی مهر به نقل از ایران خودرو، معاون صادرات و امور بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو از صادرات ۱۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۹۷ خبر داد و گفت: ۷۵ درصد از این تعداد به کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقا و ۲۵ درصد نیز به کشورهای CIS، آسیایی و آمریکای لاتین و اروپا صادر خواهد شد.

مجید کاویانی از توسعه و ارتقای محصولات برای افزایش صادرات خبر داد و گفت: با اعمال استانداردهای جدید محصولات، ‌ امکان صادرات به بسیاری از کشورها به راحتی امکان پذیر خواهد شد.

معاون صادرات ایران خودرو تاکید کرد: سهم کیفیت در افزایش صادرات خودرو فقط یکی از عوامل است و مسائل خارج از کنترل خودروسازان نقش اصلی در صادرات خودرو دارند.

وی بهره گیری از مناسبات سیاسی برای ارتقای روابط تجاری را عاملی برای افزایش صادرات محصول دانست و خاطر نشان کرذ: حضور در نمایشگاه‌های خارجی و معرفی محصولات، اعطای تسهیلات حمل به حمل کنندگان، اختصاص بودجه تحقیقاتی برای توسعه محصولات، عودت عوارض گمرکی، ایجاد روابط بانکی مناسب و همچنین حضور در پیمان های مختلف اقتصادی منطقه و بین‌المللی برای بهره مندی از برخی معافیت‌های صادراتی از جمله حمایت هایی است که از سوی دولت می تواند انجام شود.

معاون صادرات و امور بین الملل ایران خودرو تاکید کرد: اعطای تسهیلات به خریداران در بازار بین المللی موجب رقابت با خودروسازان جهانی خواهد شد.

کاویانی افزود: در کشورهای اروپایی خودروهای کامل بدون سود و با تسهیلات بسیار مناسب صادر می شوند که این امکان برای ما وجود ندارد. اعطای اعتبار و حمایت های دولت عامل موفقیت ما در کشورهای هدف خواهد بود