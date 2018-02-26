به گزارش خبرنگار مهر، «روث ور» در حال حاضر یکی از نویسندگان مطرح انگلستان است که در سال ۱۹۷۷ در ساسکس انگلستان بهدنیا آمد. وی پس از فارغالتحصیلی از دانشگاه منچستر به پاریس نقل مکان کرد و تا پیش از بازگشت به انگستان و اقامت در شمال لندن، به کارهای خدمتکاری، فروشندگی کتاب و معلمی زبان انگلیسی (بهعنوان زبان خارجی) مشغول بود. این نویسنده در حال حاضر در لندن همراه با همسر دو فرزند خود زندگی میکند و نویسندگی را به عنوان شغل اصلی و تماموقت خویش انتخاب کرده است.
اولین کتاب وی با عنوان «در یک جنگل تاریکِ تاریک» در سال ۲۰۱۵ منتشر شد که بهسرعت جای خود را در میان علاقهمندان به مطالعه گشود و بهعنوان کتابی محبوب و پرفروش در انگلستان و آمریکا شناخته شد. روث ور پس از انتشار این اثر، کتاب دومش را باعنوان «زنی در کابین ۱۰» در سال ۲۰۱۶ به نگارش درآورد و به چاپ رساند. این کتاب، محبوبیتی بیش از اثر اول روث ور دربرداشت و در لیست کتابهای پرفروش دنیا قرار گرفت.
هر دو کتاب اول روث ور، جزو موفقیتهای چشمگیر جهانی بودند و در لیست پرفروشترین کتابها در سراسر جهان قرار گرفتند، از جمله در لیست روزنامه ساندیتایمز و نیویورک تایمز. از روی هر دو کتاب اولِ او فیلم ساخته و به بیش از چهل زبان منتشر شده است.
سومین کتاب روث ور با نام «بازیِ دروغ» در سال ۲۰۱۷ منتشر شد. این کتاب یکی از پرفروشترین کتابهای بینالمللی در این سال بوده است. ماجرای اسرارآمیز و پیچیده چهار دوست که آنها را از پس سالها همچنان درگیر خود میکند.
در پشتجلد این کتاب درباره ماجرای اسرارآمیز و پیچیده پرفروشترین کتاب «روث ور» آمده است:
«پیامکی سحرگاهان به دستش میرسد که تنها شامل سه کلمه است:
«بهت نیاز دارم.»
ایسا همه چیز را رها میکند، نوزاد دخترش را برمیدارد و یکراست به سمت سالتن به راه میافتد. او مهمترین روزهای زندگیاش را در مدرسه شبانهروزیای که اطراف آنجا بود، گذرانده است؛ روزهایی که هنوز هم سایهشان بر دوش او سنگینی میکند. ایسا و سه تن از بهترین دوستانش عادت به بازی دروغ داشتند. آنها برای این که دیگران داستانهای عجیبشان را باور کنند، با هم رقابت میکردند. حال پس از گذشت هفده سال از این پنهانکاریها، چیزی وحشتناک در ساحل پیدا شده است. چیزی که ایسا را به همراه سهزنی که سالهاست آنها را ندیده، اما هرگز فراموششان نکرده است، مجبور به رویارویی با گذشته میکند، تجدید دیدار گرمی در کار نیست: سالتن برای آنها امن نیست، نه بعد از کاری که کردهاند. وقت آن است که این زنان تکلیف داستانشان را روشن کنند...».
کتاب ۴۶۴ صفحهای «بازی دروغ» نوشته «روث ور» با ترجمه «سمیه یوسفی» در شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۳۲ هزار تومان از سوی انتشارات مجید منتشر و روانه بازار نشر شده است.
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