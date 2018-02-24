اولین جشنواره ملی گل و گیاه در بابلسر برگزار می شود

سیدمرتضی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارائه برنامه های فرهنگی و تسهیلات ویژه برای شهروندان بابلسری با همکاری و حمایت شورای شهر، نخستین جشنواره و نمایشگاه گل و گیاه در بابلسر برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این جشنواره از ۷ الی ۱۱اسفندماه به مدت پنج روز در بابلسر برگزار می شود،مکان این جشنواره را در مجتمع شهید عظیمی بابلسر همه روزه از ساعت ۱۰ الی ۲۲ اعلام کرد.

شهردار بابلسر هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی شهروندان با گونه های جدید گیاهی و گونه های گیاهان دارویی دانست و افزود: این جشنواره به صورت ملی و توسط تولیدکنندگان داخلی و شهروندان بابلسری عرضه می شود.

شفیعی ایجاد طراوات و شادابی در سطح شهر را یکی از مهم ترین برنامه های شهرداری بابلسر در سطح شهر دانست و بیان کرد: در این جشنواره تسهیلات ویژه ای برای عرضه کنندگان بابلسری در جهت استفاده از این فضای نمایشگاهی در نظر گرفته شد.