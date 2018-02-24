  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۷

«آئورا» در تهران نقد می‌شود

«آئورا» در تهران نقد می‌شود

نشست نقد و بررسی رمان «آئورا» اثر کارلوس فوئنتس در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آئورا اثر کارلوس فوئنتس در سلسله برنامه اندیشه و قلم با حضور دکتر امیرعلی نجومیان از سوی کتابخانه اندیشه نقد و بررسی میشود.

آئورا داستانی بلند ۰۴۹ صفحه ای از کارلوس فوئنتس رمان نویس مکزیکی است که در سال ۱۹۶۲در مکزیک منتشر شد.

داستان فوق از زاویه دید دوم شخص مفرد روایت می شود.

این اثر یکی از آثار موفق ادبیات آمریکای لاتین و از شاخص ترین آثار رئالیسم جادویی است.

رومان آئورا به دست عبدالله کوثری به فارسی ترجمه و منتشر شد و در سال ۱۳۸۶ چاپ دوم ترجمه فارسی آن با تجدید نظر باز نشر شد.

لازم به ذکر است این برنامه روز یکشنبه ۶ اسفند ماه ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات اندیشه برگزار می شود.

علاقمندان برای شرکت در این برنامه می توانند به فرهنگ سرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان شهید منفرد نیاکی(اندیشه)  مراجعه کنند.

کد مطلب 4235476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها