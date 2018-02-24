نشست خبری جایزه شعر بهاران برگزار شد/شعر وسیله نیست، هدف است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نخستین جایزه شعر بهاران ظهر امروز شنبه پنجم اسفند با حضور ابوالفضل بانی مدیر موسسه بهاران و گروس عبدالملکیان دبیر این جایزه در موسسه بهاران برگزار شد.

عبدالملکیان در ابتدای این نشست درباره چگونگی شکل گیری این جایزه گفت: حدود یک سال پیش با آقای بانی و دوستان موسسه بهاران صحبت می کردیم و تصمیم گرفتیم در کنار فعالیت های آموزشی این موسسه برای حمایت از استعدادهای شعر و ادبیات دو جایزه را راه اندازی کنیم که یکی به داستان اختصاص داشته باشد و یکی به شعر.

وی افزود: مساله اساسی جایزه شعر بهاران این است که یک جنبه مکمل دارد و فعالیت های علمی و ادبی موسسه را تکمیل می کند. تفاوت اصلی این جایزه با دیگر جوایز حوزه شعر نیز به این دید برمی گردد که شعر حسود ترین معشوقه دنیاست یعنی اگر شاعری شعر را به خاطر جایزه، مقام و جایگاه بخواهد و هر کدام از این مولفه ها را در نظر داشته باشد شعر اندک اندک از او خداحافظی می کند و می رود، مگر اینکه آن مقولات را به خاطر شعر بخواهد. نگاهی که ما در این جایزه داریم این است که شعر وسیله نیست بلکه هدف است.

این شاعر در ادامه گفت: ما جایزه شعر بهاران را با این نیت راه اندازی کردیم که بتوانیم برای برگزیده ها، دوره ها و سفرهای فرهنگی برپا کنیم؛ کتابی از مجموعه آثارشان منتشر کنیم و پس از مدتی آثار مستقل شان منتشر شود. رویکردمان هم یک رویکرد حمایتی است و مساله ما این است که خروجی های ادبی مان کاربردی باشند.

در ادامه این سخنان، بانی گفت: ۵ سال است موسسه بهاران بخشی از دغدغه های خود را روی داستان و شعر متمرکز کرده است به همین دلیل گفتیم تا محصولاتی که تا امروز گردآوری کرده ایم پیش روی داوران این جایزه بگذاریم.

این مدیر فرهنگی گفت: تفاوت کوچک این جایزه با دیگر جشنواره های شعری کشور این است که ما به تنهایی برگزار کننده هستیم و توقعی هم نداریم یعنی به قدر بضاعت مان کار می کنیم و امیدواریم بتوانیم ادامه دهیم.

در بخش دیگری از این نشست عبدالملکیان در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: ما از حجم کمی و کیفی آثار واصله غافلگیر شدیم بیش از ۶۰۰ نفر و در مجموع بیش از ۳ هزار اثر در این جایزه شرکت کرده اند و آثار در سه مرحله بررسی شدند. در مرحله مقدماتی شعرهای متوسط و ضعیف کنار گذاشته شدند و ۱۰۰ نفر به مرحله بعدی رفتند. از بین این ۱۰۰ نفر هم ۳۰ نفر نامزد نهایی شدند. اعلام اسامی این نامزدها در روز اختتامیه خواهد بود، با توجه به رویکرد حمایتی که به آن اشاره کردم از منظر ما این ۳۰ نفر برنده هستند یعنی از آن حمایت ها برخوردار خواهند بود و آثارشان منتشر خواهد شد. اما چون عنوان جایزه بر پیشانی فعالیت ماست از بین این ۳۰ نفر ۵ برنده و ۵ برگزیده معرفی خواهند شد یعنی در مجموع ۱۱ نفر که تندیس و مبلغی به آنها تعلق خواهد گرفت.

دبیر جایزه شعر بهاران در ادامه گفت: تعداد زیادی از افرادی که در این جایزه شرکت کردند کتاب هایی دارند که توسط ناشرانی چون مروارید، چشمه، نیماژ و ... منتشر شده اند اما ما با استعدادهای تازه ای مواجه شده ایم که صاحب کتاب نیستند و نام شان به گوش مان نخورده بود ولی مطمئنیم در آینده اسم شان را زیاد خواهیم شنید. با توجه به جمعیت ایران و همچنین این نکته که شعر هنر اصلی ماست به نظر دیده شده های حوزه شعر هم هنوز آنچنان که باید دیده نشده اند.

وی در پایان گفت: اولین سال برگزاری جایزه شعر بهاران صرفا به قالب شعر نو اختصاص دارد که به معنای دقیق تر قالب های نیمایی، آزاد و سپید را در بر می گیرد. اشعار از منظر داوران برای بررسی در موضوع خاصی نمی گنجیدند و بیشتر جنبه زیبایی شناسانه و ادبی آنها مدنظر داوران بود.

اختتامیه اولین جشنواره شعر بهاران روز سه‌شنبه ۸ اسفند در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.