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۶ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۱۹

بانک مرکزی خبرداد؛

تداوم حراج سکه در بانک کارگشایی/تعداد روزها محدود می‌شود

تداوم حراج سکه در بانک کارگشایی/تعداد روزها محدود می‌شود

عرضه سکه بهار آزادی از طریق برگزاری حراج در بانک کارگشایی توسط بانک مرکزی ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل ریالی و نشر این بانک درخصوص عرضه سکه در بانک کارگشایی عنوان کرد: با توجه به شرایط بازار و تعادل قیمتی سکه بهار آزادی و طرح پیش فروش سکه با مواعید شش ماهه و یک‌ساله، در حال حاضر استقبال زیادی از خرید در بانک کارگشایی نمی شود از این رو ممکن است با اطلاع رسانی قبلی، تعداد روزها یا زمان عرضه سکه و حراج را کاهش دهیم.

رحیمی، خاطرنشان کرد: قطعاً تا زمانی که سکه بهار آزادی متقاضی داشته باشد عرضه سکه از طریق حراج در بانک کارگشایی ادامه خواهد داشت.

به گفته مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، تاکنون تعداد قریب دویست هزار سکه تمام بهار آزادی و بیش از ۱۵۰ هزار سکه نیم بهار آزادی از طریق حراج در بانک کارگشایی به متقاضیان عرضه شده است.

کد مطلب 4235946

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