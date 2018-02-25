به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل ریالی و نشر این بانک درخصوص عرضه سکه در بانک کارگشایی عنوان کرد: با توجه به شرایط بازار و تعادل قیمتی سکه بهار آزادی و طرح پیش فروش سکه با مواعید شش ماهه و یک‌ساله، در حال حاضر استقبال زیادی از خرید در بانک کارگشایی نمی شود از این رو ممکن است با اطلاع رسانی قبلی، تعداد روزها یا زمان عرضه سکه و حراج را کاهش دهیم.

رحیمی، خاطرنشان کرد: قطعاً تا زمانی که سکه بهار آزادی متقاضی داشته باشد عرضه سکه از طریق حراج در بانک کارگشایی ادامه خواهد داشت.

به گفته مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی، تاکنون تعداد قریب دویست هزار سکه تمام بهار آزادی و بیش از ۱۵۰ هزار سکه نیم بهار آزادی از طریق حراج در بانک کارگشایی به متقاضیان عرضه شده است.