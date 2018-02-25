آخرین وضعیت مدافع آسیب دیده استقلال/ قطع نخاع پادوانی تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، از اتفاقات ناگواری که در جریان بازی استقلال و فولاد به وقوع پیوست، آسیب دیدگی شدید مدافع برزیلی آبی پوشان از ناحیه سر و گردن بود و شدت آسیب دیدگی به حدی زیاد بود که این بازیکن شبانه در اهواز تحت عمل جراحی قرار گرفت. در این رابطه دکتر امین نوروزی معاونت پزشکی باشگاه استقلال توضیحاتی ارائه داد.

دکتر نوروزی در این رابطه به رادیو تهران، گفت: شدت آسیب دیدگی پادوانی به حدی زیاد بود که با مشورت هایی که با پزشکان متخصص انجام شد تصمیم به جراحی به شکل اورژانسی گرفته شد. متاسفانه شدت آسیب دیدگی باعث شد نخاع این بازیکن تحت فشار قرار گیرد. البته نخاع دچار پارگی نشده بود اما شدیدا تحت فشار بود.

وی اضافه کرد: جراحی موفقی روی پادوانی انجام شد و بعد از جراحی فشار از روی نخاع وی برداشته شد. در حال حاضر هم همکاران ما در باشگاه استقلال در کنار تیم پزشکی معالج هستند و در جریان کامل روند درمانی هستیم.

معاونت پزشکی باشگاه استقلال تصریح کرد: منتظر هستیم تا شرایط پادوانی پایدار شود و او را برای ادامه درمان با مجوز تیم پزشکی اش به تهران منتقل کنیم. فعلا در خصوص زمان بازگشت او به میادین اظهار نظر نمی کنیم. باید اول دعا کنیم تا او سلامتی کاملش را به دست آورد.